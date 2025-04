La Promessa: Romulo ha davvero ucciso Gregorio? La risposta è spiazzante | Anticipazioni

L’assassinio di Gregorio Castillo (Bruno Lastra) sarà al centro della scena nelle prossime puntate italiane de La Promessa. Il dispotico marito di Pia Adarre (Maria Castro) verrà infatti ritrovato cadavere dagli uomini del sergente Burdina (Fran Cantos) e ciò darà il via ad un vero e proprio giallo nelle vicende della telenovela…

La Promessa, news: Romulo si costituisce per l’omicidio di Gregorio

Se ci avete letto in precedenza, sapete già che inizialmente verrà accusato dell’omicidio Manuel de Lujan (Arturo García Sancho), dato che risulterà essere l’ultima persona ad avere Gregorio ancora in vita. A sorpresa, dopo alcuni giorni di detenzione del marchesino, Romulo Baeza (Joaquín Climent) si presenterà però alla guardia civile al fine di costituirsi per il crimine.

La novità lascerà increduli tutti gli abitanti de La Promessa, a partire da Manuel, convinto dell’ipotesi che Baeza si sia costituito, pur essendo innocente, soltanto per scagionarlo. Anche Burdina la penserà così, ma le cose staranno davvero in questo modo? Occhio perché una successiva confessione di Romulo a Pia sembrerà ribaltare tutto quanto…

La Promessa, spoiler: Romulo ha davvero ucciso Gregorio?

Durante una visita in carcere, Romulo spiegherà infatti per filo e per segno che cosa è successo il giorno della morte di Gregorio. Da un flashback sarà chiaro che Baeza ha davvero incontrato Castillo per spingerlo ad accettare l’offerta pecuniaria di Manuel e lasciare il marchesato di Lujan.

Durante lo scambio di idee, piuttosto concitato, Gregorio ha dunque estratto ad un certo punto dalla sua tasca una pistola, intenzionato a fare del male a Romulo. Quest’ultimo non si è fatto cogliere impreparato e, a sua volta armato, avrà risposto al fuoco, sparando un colpo di pistola all’ex maggiordomo… dritto al cuore!

Stando al racconto di Romulo, Gregorio è dunque morto dopo pochi istanti di agonia, al culmine di un’azione commessa da Baeza per legittima difesa. Non a caso, Gregorio preciserà che non prova alcun senso di colpa per aver messo fine alla vita di Gregorio, ma non darà modo di capire a Pia per quale ragione abbia scelto di omettere a Burdina che si è soltanto difeso.

La Promessa, trame: le condizioni di salute di Romulo peggiorano…

Seppur enigmaticamente, Romulo si limiterà a sostenere che, già in passato, qualcuno gli aveva chiesto di uccidere. Tuttavia, Baeza sottolineerà poi che soltanto con Gregorio è riuscito ad andare fino in fondo. Questa è una precisazione importante, che si rivelerà fondamentale nelle prossime puntate della telenovela…

Intanto, restando al presente, possiamo anticiparvi che in seguito a questa confessione Romulo comincerà a stare male. A causa del freddo e delle condizioni poco confortevoli della cella, le condizioni di salute di Baeza peggioreranno inesorabilmente, tant’è che anche Burdina comincerà a preoccuparsi seriamente per lui… Seguici su Instagram.