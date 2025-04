La Promessa anticipazioni: Romulo scagionerà Manuel, ecco come farà

Come riuscirà Manuel de Lujan (Arturo Garcia Sancho) ad uscire dal carcere dopo essere stato accusato ingiustamente della morte dell’ex maggiordomo Gregorio Castillo (Bruno Lastra)? Occhio alle prossime puntate italiane de La Promessa, dato che a salvare il marchesino sarà inaspettatamente Romulo Baeza (Joacquin Climent). Vediamo insieme come…

La Promessa, news: l’arresto di Manuel

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi in precedenza, Manuel risulterà l’ultima persona ad aver visto Gregorio in vita. Il marito di Pia Adarre (Maria Castro) verrà infatti rinvenuto cadavere, dopo un colpo di pistola sparatogli nel petto, nello stesso luogo in cui avrà incontrato proprio Lujan.

A quel punto, dati tutti gli elementi che raccoglierà a suo sfavore, il sergente Burdina (Fran Cantos) non potrà fare altro che procedere con l’arresto di Manuel, che dichiarerà di essere innocente fin dal primo istante. Un’ipotesi che il funzionario di Stato non scarterà del tutto, anche se gli indizi raccolti su Lujan saranno davvero tanti. In primis, Burdina sarà entrato in possesso di alcune lettere scritte da Manuel per convincere Gregorio ad incontrarlo. E, come se non bastasse, il marchesino gli confesserà di essersi presentato all’appuntamento con Castillo armato proprio di pistola.

La Promessa, trame: Alonso e Cruz cercano di scagionare Manuel ma…

Ovviamente Alonso (Manuel Regueiro) e Cruz (Eva Martin) muoveranno tutte le loro conoscenze per garantire a Manuel la scarcerazione in tempi brevi. C’è da dire che anche lo stesso Burdina avrà un’accortezza specifica nei riguardi del marchesino. Il sergente eviterà, infatti, di mettere Manuel in cella con altri detenuti, certo del fatto che potrebbero prendersela con lui per la sua posizione prestigiosa.

A cercare di capirci qualcosa penserà anche Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano), ma Burdina non sembrerà intenzionato a rilasciare Manuel almeno finché non avrà trovato almeno un altro possibile sospettato per l’omicidio. La situazione vedrà muoversi in prima linea anche Romulo, che ad un certo punto chiederà a Ricardo Pellicer (Carlos de Austria) di occuparsi della gestione de La Promessa perché deve assentarsi per qualche giorno per fare qualcosa di importante…

La Promessa, spoiler: Romulo scagiona Manuel

Ma che cosa avrà in mente Romulo? Ve lo diciamo noi: Baeza si presenterà al quartiere della guardia civile e si costituirà per l’omicidio di Gregorio, scagionando di fatto Manuel da ogni tipo di accusa.

Da un lato il marchesino verrà prontamente rilasciato e potrà riabbracciare Jana Exposito (Ana Garces); dall’altro Romulo dovrà ovviamente fornire a Burdina nei minimi dettagli come ha portato avanti l’omicidio di Castillo, ma il Sergente non sembrerà dare tanto peso alla sua confessione.

Burdina avrà infatti l'impressione che Romulo gli stia mentendo e non si sia davvero macchiato del crimine. I sospetti del funzionario saranno giusti? E, in quel caso, per quale motivo Baeza si sarà costituito? Premesse di un giallo che terrà banco per parecchio tempo nella telenovela…