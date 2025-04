Tempesta d’amore: Alexandra e Christoph, inizia la lunga crisi (che cambierà tutto) | Anticipazioni italiane

Chi pensava che nulla potesse più dividere Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) e Christoph Saalfeld (Dieter Bach) dovrà presto ricredersi. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore inizierà infatti una lunga crisi destinata a segnare per sempre le vite dei due personaggi coinvolti (e non solo…). Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Alexandra resta sfregiata

Conosciutisi giovanissimi, persisi di vista e poi ritrovatisi a quasi trent’anni di distanza, Christoph e Alexandra sono l’esempio dell’amore in grado di superare tutti gli ostacoli. Una nuova durissima prova è però in arrivo per questa coppia apparentemente solidissima…

Rimasta gravemente ustionata durante un incidente con Greta Bergmann (Laura Osswald), Alexandra scoprirà nei prossimi giorni che la propria prognosi è tutt’altro che rosea: ha bisogno di un trapianto di pelle! Un intervento che lascerà inevitabilmente una cicatrice sul bellissimo volto dell’avvocatessa…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Alexandra in crisi con Christoph

Inutile dire che la notizia sarà un durissimo colpo per la Schwarzbach, che sprofonderà nella disperazione. Una situazione che farà montare in Christoph una forte rabbia nei confronti di Greta, tanto che l’uomo deciderà di licenziare quest’ultima nonostante l’opposizione della stessa Alexandra.

Ebbene, proprio la decisione dell’albergatore sarà la causa di un primo scontro tra quest’ultimo e la compagna… e la situazione non farà che peggiorare! Con i nervi a pezzi, Alexandra inizierà ad essere tormentata dal pensiero che il suo amato possa non trovarla più attraente a causa della cicatrice. Un timore che – nonostante le rassicurazioni dello stesso Christoph – si faranno sempre più strada nella mente della Schwarzbach, finendo per causare una frattura apparentemente insanabile tra quest’ultima e Saalfeld!

Sarà questo l’inizio di una lunga e gravissima crisi destinata a separare questi due amatissimi personaggi, segnando le basi per l’inizio di una nuova drammatica storyline… Seguici su Instagram.