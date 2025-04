Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 30 aprile 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda mercoledì 30 aprile 2025

Markus confida a Philipp il suo desiderio di aiutare Steven Cross a trasformare il sogno di portare il Fürstenhof nella Silicon Valley in realtà. Wilma si avventura per una passeggiata in campagna, ma si sente male e finisce per cadere in un prato.

Werner mostra a Helene e Katja i costumi appena arrivati per la festa in maschera. Vincent tenta di persuadere Wilma a consultare un medico, ma lei insiste che ormai non le rimane molto tempo da vivere…