Tempesta d’amore: Noah scopre che Vincent è figlio di Markus! | Anticipazioni italiane

Una nuova bomba sta per abbattersi sulla famiglia Schwarzbach, mettendo a dura prova i rapporti tra i suoi membri. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore verrà infatti alla luce una verità destinata a cambiare tutto… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vincent rivela ad Ana di essere figlio di Markus

Se i Saalfeld sono da sempre la colonna portante del Fürstenhof, da ormai parecchio tempo una nuova famiglia è entrata prepotentemente in scena: gli Schwarzbach! Come sappiamo, i primi ad approdare all’hotel a cinque stelle sono stati Alexandra (Daniela Kiefer) e Markus (Timo Ben Schöfer), presto seguiti dai loro tre figli. Ma l’elenco non è finito qui…

Tra pochissimo scopriremo infatti che il nuovo veterinario di Bichlheim – Vincent Ritter (Martin Walde) – altri non è che un figlio illegittimo di Markus. Una verità che verrà confidata dall’uomo ad Ana Alves (Soluna-Delta Kokol) nella speranza che quest’ultima non ne faccia parola con nessuno. Mantenere un simile segreto, però, si rivelerà più difficile del previsto…

Spoiler Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Noah scopre che Vincent è figlio di Markus

Il momento della svolta arriverà quando Vincent sarà vittima di un piccolo incidente causato proprio da Markus e perderà per un istante il controllo, lasciando intendere di conoscere molto bene Schwarzbach.

Ebbene, le parole del veterinario nonché la sua ostilità nei confronti di Markus sorprenderanno non poco Noah (Christopher Jan Busse), che deciderà di andare a fondo alla cosa rivolgendosi ad Ana. Quest’ultima, però, si rifiuterà di rompere la promessa fatta a Vincent…

Il risultato? Quando il veterinario scoprirà che la sua amata si trova in difficoltà a causa sua, non esiterà ad aiutarla rivelando a Noah tutta la verità: non solo Markus è suo padre biologico, ma pagò profumatamente la madre di Vincent per non doversi assumere alcuna responsabilità genitoriale! E a quel punto tutto cambierà…