Tempesta d’amore: Vincent rivela di essere figlio di Markus! | Anticipazioni italiane

Inizierà con una rivelazione sconvolgente la ventesima stagione di Tempesta d’amore! Appena entrato in scena, il co-protagonista maschile Vincent Ritter (Martin Walde) porterà infatti alla luce un oscuro segreto destinato a stravolgere per sempre la famiglia Schwarzbach (e non solo)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vincent incontra Markus

Da tempo vi parliamo dell’ormai imminente ingresso del terzo protagonista della 20^ stagione di Tempesta d’amore. Dopo Ana Alves (Soluna-Delta Kokol) e Philipp Brandes (Robin Schick), nelle prossime puntate italiane della soap entrerà infatti in scena Vincent Ritter, giovane e affascinante veterinario intenzionato a stabilirsi a Bichlheim. E da quel momento ci sarà un colpo di scena dietro l’altro…

Poco dopo il suo arrivo, l’uomo conoscerà infatti Ana, finendo per innamorarsi perdutamente di lei. Ma non sarà la bella Alves il suo unico incontro! Vincent si troverà infatti a doversi interfacciare con Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer). E ben presto sarà chiaro che tra i due non corre buon sangue…

Spoiler Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Vincent rivela ad Ana di essere figlio di Markus

Se Markus manterrà nei confronti di Vincent un tono professionale, il veterinario si dimostrerà infatti fin da subito estremamente ostile nei confronti dell’albergatore: un comportamento apparentemente inspiegabile tra due totali sconosciuti. E infatti la chiave sarà proprio questa: Ritter conosce molto bene Schwarzbach…

Quando Ana gli chiederà spiegazioni riguardo al suo atteggiamento, Vincent non potrà infatti fare a meno di confessare alla ragazza l’incredibile verità: Markus è il suo padre biologico e pagò sua madre (con cui ebbe un’avventura) pur di non doversi assumere alcuna responsabilità paterna!

Ebbene, per ora vi anticipiamo che questa rivelazione darà il via ad una complessa storyline che metterà sconvolgerà le vite di tutti personaggi coinvolti, portando a dei clamorosi colpi di scena… Seguici su Instagram.