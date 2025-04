Tempesta d’amore: Philipp a capo del Fürstenhof (e alleato di Markus) | Anticipazioni italiane

A giocare col rischio a volte si perde… ma a volte si può sbancare il lunario! Rientra senza dubbio nella seconda categoria Philipp Brandes (Robin Schick), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore otterrà il lavoro dei sogni proprio quando pensava di aver perso tutto… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Philipp nei guai

Fin da subito vi abbiamo anticipato che Philipp Brandes tutto sarebbe stato tranne che un canonico eroe romantico. Giovane uomo brillante, questo personaggio nasconde infatti un lato cinico che è stato nutrito proprio dall’ambizione…

Non c’è dunque troppo da stupirsi se nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore scopriremo che Philipp ha perso il lavoro a causa di una mossa molto rischiosa ed è ora al Fürstenhof nell’intento di ingraziarsi la ricchissima prozia Wilma von Zweigen (Birgit Koch).

Purtroppo per lui, però, non solo quest’ultima non sembra volerne sapere di lui, ma lo metterà addirittura alla porta! E a quel punto per Philipp le cose si metteranno davvero male…

Spoiler Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Markus affida a Philipp la guida del Fürstenhof

Disperato, Philipp non vedrà altra soluzione se non rivolgersi all’unica persona di cui si fida ciecamente: Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer), l’uomo che non solo gli ha pagato gli studi ma che gli ha fatto da padre. E la risposta non si farà attendere…

Superata la delusione per le bugie del suo pupillo, l’imprenditore troverà infatti una soluzione geniale sia ai problemi del giovanotto sia ai propri: gli offrirà la posizione di direttore amministrativo del Fürstenhof, da poco lasciata vacante da Alexandra (Daniela Kiefer).

Il risultato? Non solo Philipp diventerà l’uomo più potente all’hotel a cinque stelle, ma instaurerà un patto di sangue con Markus! I due uomini formeranno infatti un duo “criminale” che non si fermerà davanti a nulla pur di salvaguardare i propri interessi… Seguici su Instagram.