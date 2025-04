Tempesta d’amore: Philipp smascherato e cacciato dal Fürstenhof! E ora? | Anticipazioni italiane

Una brutta sorpresa è in arrivo per Philipp Brandes (Robin Schick)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, il controverso co-protagonista maschile della ventesima stagione della soap si troverà infatti inaspettatamente in una situazione tutt’altro che semplice… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Wilma arriva al Fürstenhof

Fin dal momento della presentazione del personaggio in occasione del suo imminente ingresso in scena, vi abbiamo anticipato che Philipp Brandes non sarebbe stato un protagonista in linea con l’ideale dell’eroe romantico… e ne avremo presto la conferma!

Nei prossimi giorni verranno infatti pian piano alla luce alcuni dei ben nascosti lati negativi del giovanotto, a partire dall’atteggiamento arrogante di quest’ultimo nei confronti del personale del Fürstenhof. Le brutte sorprese, però, non sono ancora finite!

Quando la baronessa Wilma von Zweigen (Birgit Koch) – la ricchissima prozia di Philipp – arriverà all’hotel a cinque stelle, sarà infatti subito chiaro che il ragazzo ha mentito clamorosamente riguardo al suo rapporto con l’anziana. E non sarà questa l’unica bugia…

Spoiler Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Markus scopre le bugie di Philipp

Come sappiamo, Philipp ha lasciato credere a tutti di essere legatissimo alla prozia, tanto da essersi preso una pausa dal lavoro pur di passare del tempo con quest’ultima al Fürstenhof. Peccato solo che la realtà sia molto diversa…

Non appena Wilma metterà piede a Bichlheim, sarà infatti subito chiaro che l’anziana ha una pessima opinione del pronipote, che considera una vera e propria sanguisuga. Il risultato? La baronessa comunicherà a Philipp non solo di non avere bisogno di lui, ma di avere anche richiesto che gli venga tolta la sua camera al Fürstenhof!

Senza un tetto né uno stipendio, il giovane Brandes non vedrà altra scelta se non rivolgersi all’unica persona di cui si fida ciecamente: Markus (Timo Ben Schöfer), implorando quest’ultimo di assumerlo in hotel. E a quel punto Schwarzbach scoprirà tutta la verità: non solo Philipp è stato messo alla porta dalla sua stessa prozia, ma ha anche perso il lavoro! E ora? Seguici su Instagram.