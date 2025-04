Tempesta d’amore: Vincent si innamora di Ana! E inizia il triangolo… | Anticipazioni italiane

Il secondo magic moment della ventesima stagione di Tempesta d’amore è in arrivo! A pochi giorni di distanza dal (nuovo) incontro di Ana Alves (Soluna-Delta Kokol) e Philipp Brandes (Robin Schick), entrerà infatti in scena il secondo protagonista maschile della soap. E sarà subito colpo di fulmine… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vincent nuovo veterinario

Dopo un anno di emozioni, sta calando il sipario sulla storia d’amore di Leander (Marcel Zuschlag) ed Eleni (Dorothée Neff), ormai felicemente sposati e impazienti di iniziare la loro nuova vita insieme. E per due protagonisti in partenza, ben tre nuovi protagonisti sono in arrivo!

Come sappiamo, al centro della scena vi sarà Ana Alves, l’unica figlia di Nicole (Dionne Wudu). Giovane brillante, la ragazza ha rinunciato a concludere gli studi in una prestigiosa università svizzera per poter salvare la vita al suo amato cavallo Apollo. Un gesto d’amore che le ha causato non pochi problemi con la madre.

Sarà in questo contesto che a Bichlheim comparirà Vincent Ritter (Martin Walde), un affascinante veterinario che si interesserà subito al caso di Apollo, con conseguenze inaspettate…

Spoiler Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Vincent si innamora di Ana

Benché abituato ad avere a che fare con proprietari amorevoli, Vincent resterà infatti letteralmente a bocca aperta nel vedere il rapporto speciale tra Ana ed il suo destriero, finendo per innamorarsi perdutamente della ragazza! Purtroppo per il veterinario, però, il cuore di quest’ultimo sarà tutt’altro che libero…

Come sappiamo, la Alves è infatti da anni innamorata di Philipp Brandes: un sentimento che è riaffiorato in tutta la sua forza quando i due ragazzi si sono incontrati (ormai adulti) al Fürstenhof. Peccato solo che – ad insaputa di Ana – Philipp nasconda un animo cinico…

Sarà questo l’inizio del triangolo sentimentale che rappresenterà la colonna portante della ventesima stagione di Tempesta d’amore! Una storyline che ci terrà col fiato sospeso fino all’ultimo istante… Seguici su Instagram.