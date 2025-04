Un posto al sole, anticipazioni 17 aprile: ci siamo, l’errore di Valeria!

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda giovedì 17 aprile 2025

Manuela e Micaela si trovano a Torino e Jimmy non ha accettato per niente la scelta fatta da sua madre e sua zia di partire. Valeria è riuscita a conquistare la completa attenzione di Niko, ma c’è il rischio che qualche errore da parte sua possa compromettere tutto…

La situazione di Michele, supportato da Silvia, induce Luca a riflettere sul fatto di non diventare un peso per Giulia. Dopo che Vinicio ha cercato il sostegno di Alice, lei ha pensato a un modo per ritagliarsi del tempo insieme, lontano da tutti… Seguici su Instagram.