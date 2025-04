Un posto al sole, stop il 1° maggio. Anticipazioni 2 maggio (doppia puntata)

Anticipazioni e trama DOPPIO episodio di Un posto al sole in onda venerdì 2 maggio 2025

Come ogni anno, Upas salta il 1° maggio per via del concertone in onda da Roma. Vediamo cosa accadrà venerdì 2 nel corso della doppia puntata che sarà trasmessa dalle 20,55 alle 21,55:

L’ingresso di Gennaro al Circolo inaugura una nuova fase nell’alleanza con Ferri, ma non tutti sembreranno accogliere con favore la presenza di Gagliotti all’evento di beneficenza. Giunta a Napoli, Marisa è determinata a scuotere Michele dal suo torpore emotivo, facendogli una proposta inaspettata che scatenerà un profondo conflitto interiore nel giornalista. Luca, senza dirlo a Giulia, decide di scrivere una lettera con le sue ultime volontà.

La situazione ai Cantieri si complica: Marina e Roberto scoprono che il loro nuovo socio è tutt'altro che facile da gestire. Michele, immerso negli appunti e nelle foto del padre, intraprende un emozionante viaggio nei ricordi della vita di un uomo che sembra rispecchiarlo molto. Dopo aver scoperto la lettera di Luca, Giulia cerca di comprendere il motivo dietro questo gesto. Luca rivelerà le sue vere intenzioni?