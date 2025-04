Un posto al sole, anticipazioni 21 aprile: Valeria non vuole rinunciare a Niko ma…

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda lunedì 21 aprile 2025

Mariella (Antonella Prisco) parte con Mimmo (Massimo Peluso) per trascorrere alcuni giorni in un agriturismo, mentre Guido (Germano Bellavia) si renderà conto di sentire la mancanza di casa. Serena (Miriam Candurro), preoccupata per Manuela (Gina Amarante), si recherà a Torino per incontrare le gemelle.

Niko (Luca Turco), ancora in tensione con Jimmy (Gennaro De Simone), avrà un nuovo confronto con Valeria (Benedetta Valanzano), che non è affatto disposta a rinunciare a lui. Nel frattempo, qualcuno potrebbe sfruttare l'ansia di Renato (Marzio Honorato) per tendergli un inganno…