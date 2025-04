Un posto al sole, anticipazioni 24 aprile: Gennaro socio ufficiale ai Cantieri, ci siamo

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda giovedì 24 aprile 2025

Gennaro (Carlo Caracciolo) e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) sono ormai pronti a rendere ufficiale l'ingresso del gruppo Gagliotti come partner dei Cantieri. Elena (Valentina Pace) avrà un confronto intenso con Alice (Fabiola Balestriere). Micaela (Gina Amarante), pur alla ricerca di esperienze avventurose, finirà per trovarsi a Torino circondata da coppie felici. Raffaele (Patrizio Rispo) e Pino (Antimo Casertano) si sfideranno in una competizione culinaria a base di pastiera…