Un posto al sole, anticipazioni 30 aprile: Gennaro, frustrato, se la prende con la moglie

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda mercoledì 30 aprile 2025

Sentendosi tradito da Roberto, che lo aveva coinvolto negli affari poco prima che arrivassero cattive notizie dall’America sul caso Burnet, Gennaro sfoga la sua frustrazione sulla moglie. La relazione di Guido con Claudia sta attraversando un periodo difficile e così l’uomo prova un crescente senso di nostalgia per Mariella, mentre la bugia di Sasà, che ha cercato di placare la curiosità di Bice riguardo alla notte con Mimmo, potrebbe allontanare ulteriormente i due ex. Infine, l’uso dell’intelligenza artificiale per svolgere i compiti e l’alleanza con Matteo rischiano di mettere a repentaglio l’amicizia tra Jimmy e Camillo… Seguici su Instagram.