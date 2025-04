Un posto al sole, anticipazioni dal 28 aprile al 2 maggio 2025

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 28 aprile a venerdì 2 maggio 2025

Potrebbero esserci sfasamenti nelle trame, dovuti agli avvenimenti luttuosi di questi giorni. Restiamo in attesa di capire quando verranno recuperate le puntate “saltate”.

Un piccolo contrattempo mette in evidenza che Guido e Claudia hanno un approccio alla vita molto diverso e Claudia, si accorgerà che Guido sta arrancando dietro di lei. Michele continua a rifiutarsi di fare fisioterapia destando la preoccupazione di Rossella e Silvia, Marisa annuncia alla nipote di avere trovato l’idea giusta per aiutarlo. Tornata a casa dopo la vacanza torinese, la nuova coppia Niko e Manuela sarà accolta con emozione a palazzo Palladini, ma qualcuno si divertirà a tenerli sulle spine.

Elena, con l’aiuto di Marina e Viola, scardinerà le ultime resistenze verso la partenza di Alice, ma la ragazza si troverà a fronteggiare Cristiano, un personaggio pericoloso. Mariella dovrà affrontare l’invadenza di Bice. Claudia nutrirà sempre più dubbi sull’effettivo coinvolgimento di Guido nella loro storia d’amore. Jimmy e Matteo riusciranno a ingannare Viola ma Camillo inizierà ad avere qualche sospetto sui loro successi scolastici.

Convinto di essere stato ingannato da Roberto che lo ha fatto entrare in società poco prima che dall’America giungessero notizie negative sulla vicenda Burnet, Gennaro sfoga la propria rabbia contro la moglie. La relazione con Claudia sembra vivere un momento di difficoltà e Guido avverte sempre più nostalgia di Mariella, ma la bugia bianca con la quale Sasà ha arginato la curiosità di Bice sulla notte trascorsa con Mimmo rischia di allontanare ancora di più i due ex. L’utilizzo dell’Intelligenza artificiale per fare i compiti e la complicità con Matteo rischiano di minare l’amicizia tra Jimmy e Camillo.

L’ingresso di Gennaro al Circolo segnerà una nuova fase dell’alleanza tra lui e Ferri ma non tutti sembreranno gradire la presenza di Gagliotti all’evento di beneficenza. Arrivata a Napoli, Marisa, decisa a scuotere Michele dal suo torpore emotivo, gli farà una proposta spiazzante che provocherà nel giornalista un profondo conflitto interiore. All’insaputa di Giulia, Luca decide di scrivere in una lettera le sue ultime volontà.

La situazione per i Cantieri si complica, Marina e Roberto scopriranno che il loro nuovo socio non è un soggetto facilmente gestibile. Immerso negli appunti e nelle foto del padre, Michele vivrà un emozionante viaggio nei ricordi della vita di un uomo che sembra somigliargli davvero molto. Dopo aver trovato la lettera di Luca, Giulia cerca di capire perché l'abbia scritta. Luca le confesserà le sue reali intenzioni?