Un posto al sole: Valeria, le foto dell’ultimo tentativo (fallito) con Niko | Anticipazioni

La puntata di Un posto al sole in onda giovedì 17 aprile segnerà l’inizio della svolta di cui vi parliamo da tempo e che culminerà nel trionfo d’amore a Torino tra Niko e Manuela (QUI tutte le foto).

Come già sappiamo, Valeria Paciello (Benedetta Valanzano) commetterà un passo falso e da qui si aprirà la strada verso la presa di coscienza di Niko (Luca Turco): i suoi sentimenti per Manu (Gina Amarante) sono più vivi che mai!

Martedì 22 ritroveremo Niko a Torino, in cerca della sua amata. Nella puntata precedente (21 aprile), però, assisteremo a un ultimo disperato tentativo di Valeria di non perdere il giovane avvocato. Sarà un tentativo fallito, ovviamente: stavolta non c'è nulla da fare e il vero amore vincerà! Ecco tre foto del momento clou del chiarimento finale (copyright RAI).