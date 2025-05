2 giugno: quali soap opera (non) vanno in onda? Variazioni palinsesto Canale 5

Nei prossimi giorni arriverà l’ultima delle “feste laiche” che si svolgono nel nostro Paese nel periodo compreso tra fine aprile e inizio giugno: la Festa della Repubblica, in calendario appunto il 2 giugno. Quest’anno il 2 giugno è di lunedì e quindi viene fuori anche un ponte interessante per chi vuole fare una breve vacanza.

Soap opera Mediaset: le variazioni di lunedì 2 giugno 2025

Mediaset ha evidentemente calcolato tutto questo e, com’è successo per il 25 aprile e il 1° maggio, evita di “bruciare” due puntate delle sue soap opera più importanti. Lunedì prossimo, dunque, assisteremo a un episodio in replica di Beautiful, seguito da un lungo appuntamento in prima visione con The family (dalle 15 alle 17). Tradimento, dunque, andrà in pausa per un giorno e, così come la soap dei Forrester, tornerà martedì 3 giugno con le normali puntate inedite (seguite dalla novità La forza di una donna).

Soap opera Rai: nessuna variazione il 2 giugno

Per il resto, nessun altro cambiamento all’orizzonte: il 2 giugno la Rai manderà in onda sia Ritorno a Las Sabinas che Un posto al sole, mentre su Rete 4 non mancheranno Tempesta d’amore e La promessa.

Vi ricordiamo inoltre che venerdì 30 maggio c'è un cambiamento nella programmazione serale di Tradimento, QUI troverete tutte le informazioni.