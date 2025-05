La soap Tradimento fino alle due di notte, strano ma vero! Ecco quando e perché

La dizi Tradimento è nel pieno della sua seconda ed ultima stagione, il che vuol dire che purtroppo si inizia piano piano a intravedere la fine di questa produzione turca che è risultata molto amata in Italia. Come avrete notato, già altre fiction di origine turca si stanno affacciando sui nostri teleschermi e quindi le avventure di Guzide & C. avranno in futuro dei degni sostituti.

Intanto, però, Canale 5 continua a proporre Tradimento sette giorni su sette, con una “propaggine” in prime time il venerdì sera. Ed è proprio su questo particolare che ci concentriamo oggi, perché venerdì 30 maggio è previsto un cambiamento di palinsesto che farà sì che i telespettatori debbano bere parecchio caffè per assistere alle storie di cui sono appassionati…

Proprio il 30 maggio, infatti, l’ammiraglia di casa Mediaset trasmetterà in prima serata l’ultima puntata stagionale di Uomini e donne, che porterà con sé una scelta molto attesa: quella di Gianmarco Steri. Ciò vuol dire che, per una volta, Tradimento slitterà in seconda e terza serata, cominciando intorno alle 23.15 e terminando poco prima delle due di notte!

Tranquilli, sarà un caso unico: già dalla settimana successiva, la prima serata del venerdì tornerà a essere occupata pienamente da Tradimento. E, per quelle che sono le informazioni attuali, dovrebbe essere così per tutto giugno!