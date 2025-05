Beautiful, trama 9 maggio: Eric vuole il risultato, ma Ridge ha saputo della sua salute!

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di venerdì 9 maggio 2025

R.J. (Joshua Hoffman) rivela a Ridge (Thorsten Kaye) il segreto di Eric (John McCook): il nonno è malato e sta morendo. Ridge, la cui gioia per la propria vittoria si è dissolta, apprende così che al genitore restano solo pochi mesi di vita. Katie (Heather Tom) e Luna (Lisa Yamada) parlano della malattia di Eric e di come questa abbia messo a dura prova R.J.. Intanto Eric si presenta da Ridge per sapere chi ha vinto tra loro…