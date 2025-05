Beautiful girerà a Napoli e Capri, ecco quando e quali attori ci saranno!

Se ricordate, ne avevamo già parlato quando tutto era ancora a livello di “rumors”. Invece ora la notizia è ufficiale ed è un comunicato stampa Mediaset a confermarla una volta per tutte: Beautiful ha scelto le affascinanti città di Napoli e Capri come luogo ideale per ambientare alcune nuove appassionanti storie.

I telespettatori possono aspettarsi di rivedere alcuni dei più iconici personaggi che hanno definito la storia della serie: Katherine Kelly Lang, che interpreta la carismatica Brooke Logan, John McCook nel ruolo patriarcale di Eric Forrester, Thorsten Kaye come il travagliato Ridge Forrester, e il tanto atteso ritorno di Jack Wagner, conosciuto e amato per il suo personaggio indimenticabile, Nick Marone.

Beautiful torna in Italia a Napoli e Capri dal 28 al 31 maggio

L’Italia continua ad essere un paese che occupa un posto speciale nel cuore della serie “Beautiful”, data la sua immensa popolarità tra il pubblico italiano da diversi decenni. Questo amore profondo è testimoniato dai numerosi soggiorni della troupe in diverse splendide località italiane come il romantico Lago di Como nel 1997, la storica Venezia nel 1999, la pittoresca Portofino nel 2002, la suggestiva Puglia nel 2012, e recentemente la grandiosa Roma nel 2023.

Dal 28 al 31 maggio 2025, nuove entusiasmanti puntate verranno dunque girate in Italia e saranno disponibili per il pubblico italiano nel 2026, mentre gli spettatori statunitensi potranno godersi queste storie già a partire da luglio 2025.

Beautiful a Napoli e Capri: il pubblico potrà incontrare gli attori!

In aggiunta alla possibilità di vedere le nuove puntate della serie girate in Italia, i fan italiani avranno l’opportunità unica di incontrare il cast straordinario durante un evento speciale aperto a tutti, che si terrà nella maestosa cornice del Castel Nuovo a Napoli. Questo incontro imperdibile avrà luogo sabato 31 maggio dalle ore 14 alle ore 17, regalando ai fan momenti indimenticabili di connessione con i loro amati attori. Seguici su Instagram.