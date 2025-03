Beautiful tornerà a girare in Italia? Ecco gli indizi e quale potrebbe essere la location

Potrebbe esserci una nuova trasferta in Italia per Beautiful, dopo la parentesi romana dell’estate 2023. Di recente, infatti, uno dei principali produttori della soap, Casey Kasprzyk, ha condiviso sul suo Instagram alcune foto che lo ritraggono nel Belpaese (nello specifico nelle zone di Napoli e Capri) e il messaggio allegato lascia intendere che il suo non sia solo un viaggio di piacere.

Infatti Casey ha scritto “Gita veloce in Italia questa settimana, per sondare location a Napoli e a Capri. Non vedo l’ora di tornare di nuovo“, aggiungendo alla fine gli hashtag #boldandbeautiful e #beautiful.

Insomma, tutto lascia supporre che si tratti di preparativi per future (e non troppo distanti) riprese di Beautiful, che andrebbe ad aggiungere il Golfo di Napoli alle numerose “scampagnate” in Italia collezionate nel corso dei suoi 36 anni di storia. La soap, infatti, ha già avuto modo di includere gli scenari di Roma, Portofino, Venezia e Puglia.

Ovviamente, al momento, non è una notizia ufficiale e restiamo dunque in attesa di un annuncio vero e proprio. In fondo la produzione potrebbe voler approfittare della bella stagione in arrivo per fare nuovamente tappa nello stivale. Staremo a vedere…