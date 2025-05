La Promessa anticipazioni: Catalina e Pelayo fissano la data del matrimonio!

Dopo tanta esitazione, Catalina de Lujan (Carmen Asecas) e Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina) fisseranno finalmente la data del loro matrimonio: un evento che sarà al centro delle prossime puntate italiane da La Promessa e che non mancherà di riservare diverse sorprese!

La Promessa, news: Pelayo e l’indecisione sulla gravidanza di Catalina

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi in precedenza, la storyline arriverà ad un vero e proprio punto di svolta quando, dopo essersi sbronzato, Pelayo finirà per rivelare a tutti i Lujan che Catalina è in dolce attesa. Il mattino successivo, il conte di Anil si pentirà di ciò che ha fatto e farà presente alla ragazza che intende farsi carico del bambino che aspetta, anche se sa di non esserne il padre.

Proprio per questo, Pelayo non opporrà alcun tipo di resistenza quando Alonso (Manuel Regueiro) e Cruz (Eva Martin) esigeranno che sposi al più presto Catalina per evitare che qualcuno scopra della gravidanza prematrimoniale. Tale imposizione, nel giro di poco tempo, farà porre più di un dubbio a Pelayo, che confiderà al maggiordomo Ricardo Pellicer (Carlos de Austria) di non essere ancora pienamente certo della scelta di fare da padre al bimbo della donna che ama.

La Promessa, trame: Catalina e Pelayo ai ferri corti

Non a caso, Pelayo non riuscirà a nascondere a lungo il suo malessere a Catalina e la loro relazione entrerà nuovamente in crisi. Almeno finché, origliando per caso una conversazione tra i due fidanzati, Martina de Lujan (Amparo Pinero) finirà per scoprire che non è Gomez de la Serna il papà del bambino che la cugina aspetta.

Dopo aver appreso dalla stessa Catalina della breve relazione che ha avuto con Adriano Garcia (Ibrahim Al Shami), Martina deciderà di essere abbastanza franca con Pelayo e lo inviterà in malo modo a prendere una decisione ferma sulle sue nozze con la parente, dato che non potrà nascondere il pancione ancora a lungo.

In seguito a tale dialogo e ad un nuovo furente litigio con la fidanzata, i dubbi di Pelayo sembreranno dunque sparire ancora una volta…

La Promessa, spoiler: Pelayo e Catalina fissano la data delle nozze ma…

Possiamo infatti anticiparvi che Catalina e Pelayo decideranno di sposarsi entro due settimane e chiederanno a Padre Samuel (Daniel Schröder), ospite per qualche giorno nella tenuta, di officiare la loro unione. Richiesta alla quale il sacerdote risponderà positivamente soltanto quando si sarà accertato della volontà dei promessi sposi di fare un’ingente donazione alla sua chiesa…

La data del matrimonio verrà accolta con gioia anche da Alonso, al contrario di Cruz. Pur tirando un sospiro di sollievo per lo scandalo scongiurato, la Ezquerdo farà presente a Catalina che non parteciperà al matrimonio e sottolineerà che la sua mancata presenza può considerarla come il suo personale regalo, dato che in fondo non sono mai andate d’accordo.

Insomma, tutto sembrerà filare per il verso giusto, ma alla fine il matrimonio tra Catalina e Pelayo andrà davvero in porto?