La Promessa anticipazioni: la madre di Vera cede al ricatto di Lorenzo!

Nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, un ricatto di Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano) costringerà la contessa de Carril y de la Vera (Rocio Munoz, QUI la nostra intervista) a spargere un piccolo gossip tra i nobili che è solita frequentare: un risvolto che farà perdere parecchio la pazienza a Cruz Ezquerdo (Eva Martin) per un motivo ben preciso, scopriamo insieme di che cosa si tratta…

La Promessa, news: Lorenzo ricatta la Duchessa

Tutto partirà quando Lorenzo avrà la certezza del fatto che la Duchessa è la madre di Vera Gonzalez (Angela Echaniz), la domestica assunta da Cruz e Alonso (Manuel Regueiro) e ormai diventata la fidanzata di Lope Ruiz (Enrique Fortun).

Senza farsi alcun tipo di scrupolo, il Capitano de la Mata farà dunque presente alla nobile che è disposto a rivelare a tutti quanti che la ragazza è in realtà “Mercedes” qualora dovesse decidere di non aiutarlo in un suo losco piano.

Visto che avrà ormai accettato la volontà di Vera di restare a La Promessa come un’umile inserviente, la Duchessa non avrà altra scelta se non quella di piegarsi al ricatto di Lorenzo, in primis poiché vorrà evitare che il violento marito scopra dove si trova “Mercedes”…

La Promessa, trame: ecco in cosa consiste il ricatto di Lorenzo

Ma Lorenzo cosa chiederà mai alla Duchessa per tacere sulla scomoda questione? La faccenda diventerà abbastanza chiara quando Cruz apprenderà che nei party dell’alta società stanno parlando di una presunta crisi coniugale con Alonso. Inizialmente, la Ezquerdo riterrà possibile che a spargere la notizia sia stata Maria Antonia (Elia Galera) per vendicarsi del modo in cui l’ha messa alla porta.

Non a caso, durante un teso confronto, Cruz rimprovererà ancora una volta Alonso per essersi avvicinato “sentimentalmente” a Maria Antonia, che però ovviamente sarà del tutto estranea al gossip venutosi a creare. A diffondere il rumor sarà stata proprio la madre di Vera a causa delle minacce di Lorenzo.

Poi, sempre seguendo le direttive di De La Mata, la Duchessa farà sapere agli altri nobili che la voce della crisi coniugale dei Lujan è partita grazie ai Duchi de los Infantes, i genitori della defunta Jimena (Paula Losada).

La Promessa, spoiler: la Duchessa esce di scena?

Ma per quale ragione Lorenzo avrà dato il via ad una macchinazione così contorta? Nell’attesa di scoprirlo, vi anticipiamo che tale storyline porterà la Duchessa a prendere una sofferta decisione…

La Carril si congederà infatti da Vera e le farà presente che non intende più andarla a trovare, motivo per il quale farà un ultimo saluto anche a Lope, Candela (Teresa Quintero) e Simona (Carmen Flores Sandoval). Tale addio, ovviamente, desterà più di una preoccupazione nella Gonzalez, la quale si domanderà se i colloqui della madre con Lorenzo abbiano avuto un peso in questa decisione.

Il tutto mentre Cruz inizierà a prendersela con i genitori di Jimena fino al punto da arrivare a spargere la voce del suicidio della prima moglie di Manuel (Arturo Garcia Sancho)…