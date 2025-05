La Promessa: Lorenzo ricatta la duchessa de Carril y de la Vera | Anticipazioni

La cattiveria di Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano) non ha limiti, soprattutto se il capitano sa di poter ricavare qualcosa grazie ad un ricatto. È questa la scomoda situazione nella quale si troverà la madre di Vera (Angela Echaniz), la duchessa Maria de Carril y de la Vera (Rocio Munoz), nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. Cerchiamo di capire meglio cosa succederà…

La Promessa, news: la duchessa accetta l’amore tra Lope e Vera

La storyline prenderà forma quando Maria accetterà finalmente l’amore che è nato tra Vera e Lope Ruiz (Enrique Fortun). Dopo aver cercato di convincere invano la figlia a tornare a casa per diverse settimane, Maria capirà infatti che la sua “Mercedes” è ormai completamente felice a La Promessa e le prometterà che non rivelerà mai al padre dove si trova.

Una riappacificazione che farà felice Vera, la quale potrà dunque concentrarsi sulla sua nuova vita con Lope da domestica e non da duchessina. Tuttavia, Maria farà davvero fatica a staccarsi dalla figlia e continuerà a recarsi alla tenuta, ciò perché utilizzerà come scusa il fatto di aver chiesto a Cruz Ezquerdo (Eva Martin) di recarsi quando vuole negli alloggi della servitù per scrivere il suo fantomatico libro di ricette.

La Promessa, trame: Lorenzo comincia a porsi delle domande sulla duchessa

Fatto sta che le frequenti visite della duchessa a Lope, Vera, Simona (Carmen Flores Sandoval) e Candela (Teresa Quintero) cominceranno a far porre a Lorenzo più di una domanda. Non a caso, in più di un’occasione, il capitano de la Mata troverà ogni tipo di scusa per agganciare bottone con Maria.

Da un lato la duchessa de Carril y de la Vera cercherà ad ogni costo di evitare un confronto diretto con Lorenzo, dato che non farà altro che riempirla di domande scomode. Dall’altro, ad un certo punto, lei si troverà costretta ad accettare per galanteria un caffè offertole dall’uomo. Tale momento farà da preludio ad un grande ricatto…

La Promessa, spoiler: il ricatto di Lorenzo ricatta alla duchessa de Carril y de la Vera

Durante un teso faccia a faccia, Lorenzo farà capire di aver ricollegato tutti i tasselli del puzzle e svelerà alla duchessa di aver compreso che Vera è la figlia Mercedes, scomparsa ormai da diverso tempo dalla tenuta familiare. Rivelazione che de la Mata chiuderà con un ricatto che preoccuperà Maria: se non lo aiuterà a portare avanti un suo affare, tutti quanti sapranno chi è davvero la Gonzalez, compreso il marito.

Di che tipo di affare si tratterà? E, soprattutto, la duchessa de Carril y de la Vera si piegherà al ricatto? Occhio ai prossimi sviluppi della storia, dato che anche la stessa Vera comprenderà presto che Lorenzo sta troppo addosso alla madre…