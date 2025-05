La Promessa: ecco il segreto di Padre Samuel | Anticipazioni

Padre Samuel (Daniel Schroeder) ruba ai ricchi per dare ai poveri. È questo il segreto più grande del parroco di Lujan. La verità emergerà nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa e che sarà destinata a far breccia nel cuore di Maria Fernandez (Sara Molina)…

La Promessa, news: Padre Samuel si stabilisce nella tenuta

Dopo aver accettato di mandare a monte il matrimonio segreto tra Jana Exposito (Ana Garces) e Manuel de Lujan (Arturo Garcia Sancho) in cambio di un’ingente somma di denaro da parte di Cruz Ezquerdo (Eva Martin), padre Samuel si presenterà a La Promessa e riuscirà a farsi dare altri soldi dalla dark lady per mantenere il suo segreto.

Tuttavia, per giustificare la nuova “donazione”, Samuel dirà che sta eseguendo alcuni lavori in parrocchia, motivo per il quale ha bisogno di un posto dove stare. Proprio per questo, lo strano ma affascinante sacerdote riuscirà ad ottenere un alloggio nella zona destinata alla servitù, entrando in contatto proprio con Maria. Quest’ultima, reduce dalla decisione di chiudere bruscamente il suo rapporto con Salvador Romea (Maria Garcia), osserverà dunque con attenzione ogni mossa del sacerdote, il quale si macchierà presto di un crimine…

La Promessa, trame: il furto del crocifisso

Eh sì: come abbiamo anticipato in precedenza, Samuel ruberà un crocifisso prestigioso dei Lujan. Maria si troverà ad assistere al furto e metterà il sacerdote di fronte alle sue responsabilità quando Petra Arcos (Marga Martinez) minaccerà di licenziare qualcuno qualora l’oggetto non venisse fuori.

Per evitare che la domestica lo metta in difficoltà, Samuel deciderà di restituire il crocifisso, ma eviterà di dire che è stato lui a rubarlo: fingerà, infatti, di averlo trovato per caso sotto un mobile. L’ennesima bugia farà indispettire Maria, che a quel punto deciderà di indagare più a fondo sul prelato. Ciò le permetterà di scoprire che, in realtà, in parrocchia non sono iniziati i lavori di ristrutturazione!

Unendo tutti i tasselli del puzzle, la Fernandez comprenderà dunque che Padre Samuel ha estorto soldi ai Lujan con l’inganno e lo affronterà a muso duro…

La Promessa, spoiler: il segreto di Padre Samuel

Messo con le spalle al muro, stavolta Samuel deciderà di essere completamente sincero con Maria. Dipingendosi come un vero e proprio Robin Hood, Samuel svelerà alla sua interlocutrice che è solito utilizzare delle “bugie bianche” per spingere le persone ricche a donargli dei soldi, gli stessi che poi utilizza per dare assistenza alle persone povere che segue in un rifugio che ha edificato.

Insomma, il sacerdote sarà sì un ladro, ma estorcerà delle donazioni a fin di bene. Un modo di fare, per certi versi generoso, che colpirà molto Maria, tant’è che deciderà di accompagnarlo al rifugio in seguito al matrimonio saltato tra Catalina de Lujan (Carmen Asecas) e Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina). I due porteranno insieme ai poveri l’intero banchetto delle nozze non celebrate, rafforzando ancora di più il loro legame.

Un’amicizia che, nel giro di poco tempo, si trasformerà in una vera e propria “attrazione pericolosa”, vista la professione di sacerdote di Samuel… Seguici su Instagram.