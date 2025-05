La Promessa: Maria rischia il licenziamento, ecco perché | Anticipazioni

Se c’è una persona de La Promessa di cui Jana Exposito (Ana Garcés) si fida ciecamente è sicuramente Maria Fernandez (Sara Molina). Non a caso, nelle prossime puntate italiane della telenovela, il legame tra le due resterà saldo anche quando Jana sceglierà di trasferirsi nella zona nobile della tenuta. Tuttavia, questa scelta metterà Maria in una posizione rischiosa e la spingerà sull’orlo del licenziamento. Scopriamo insieme cosa accadrà…

La Promessa, news: Jana si trasferisce nella zona nobile

Jana accetterà di smettere di lavorare come domestica quando i marchesi Alonso (Manuel Regueiro) e Cruz (Eva Martin) le proporranno di trasferirsi nella zona nobile de La Promessa, in attesa delle nozze con il figlio Manuel de Lujan (Arturo Garcia Sancho). Ignorando le vere intenzioni di Cruz, che vuole esasperarla per spingerla a rinunciare a Manuel, Jana cercherà quindi di adattarsi a tutte le regole della nobiltà, le stesse che le verranno illustrate da Gloria Ros (Gemma Brió), l’istitutrice scelta dalla dark lady.

Tra le imposizioni stabilite da Gloria, ovviamente su suggerimento di Cruz, ce ne sarà una in particolare: a Jana verrà imposto di mantenere una certa distanza dai membri della servitù, che fino a qualche giorno prima erano stati suoi colleghi: un comando che Jana faticherà ad accettare, anche perché ci saranno giorni in cui la solitudine si farà sentire, nonostante la vicinanza di Manuel.

La Promessa, trame: Petra fa una scoperta su Maria

In tal senso, possiamo anticiparvi che in più di un’occasione Jana chiederà a Maria di dormire insieme a lei nel grande lettone della sua stanza. Una mattina, la Fernandez dormirà più del dovuto e Petra (Marga Martinez) la sorprenderà ancora tra le coperte; neanche a dirlo, la Arcos racconterà tutto a Cruz, che ordinerà quindi il licenziamento della povera Maria.

Un evento che, ovviamente, scatenerà i sensi di colpa di Jana, consapevole che Maria non avrebbe perso il lavoro se lei non le avesse chiesto di dormire insieme. Proprio per questo motivo, la Exposito sceglierà di accogliere una richiesta dell’amica: per non perdere il posto, Maria le chiederà infatti di parlare con Cruz e di intercedere in suo favore.

La Promessa, spoiler: Maria rischia il licenziamento ma…

Durante il colloquio con la “nuora”, Cruz ascolterà la richiesta di Jana e accetterà di riassumere Maria, ma imporrà una condizione: da quel momento in poi, la Exposito dovrà impegnarsi seriamente per diventare la futura marchesa di Lujan. Proprio per questo, Cruz sottolineerà ancora una volta a Jana che è necessario mantenere una certa distanza con i membri della servitù (a partire dalla stessa Fernandez).

Seppur a malincuore, Jana prometterà quindi di rispettare tale clausola, ma riuscirà davvero a mantenere il suo impegno?

Occhio perché questo sarà l’ennesimo tranello di Cruz, che starà preparando una festa per presentare Jana a tutta la società che conta. Prima di addentrarsi nei dettagli del party, la Ezquerdo farà dunque presente al figlio che è necessario studiare un “falso passato” di Jana per evitare che tutti quanti si facciano troppe domande sul suo conto… Seguici su Instagram.