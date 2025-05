La Promessa: Manuel corrompe Burdina per scagionare Romulo | Anticipazioni

A mali estremi, estremi rimedi, soprattutto se c’è da salvare un uomo in difficoltà. Nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, Manuel de Lujan (Arturo Garcia Sancho) non esiterà infatti a corrompere il sergente Burdina (Fran Cantos) offrendogli del denaro. Mossa che il marchesino porterà avanti per far sì che Romulo Baeza (Joaquin Climent) esca di prigione…

La Promessa, news: ecco perché Romulo verrà arrestato

Per chi non lo sapesse, Romulo finirà in carcere per l’assassinio di Gregorio Castillo (Bruno Lastra), il marito di Pia Adarre (Maria Castro). Il maggiordomo deciderà infatti di costituirsi, per il crimine che avrà davvero commesso per legittima difesa, quando Burdina concentrerà tutti i suoi sospetti su Manuel, già arrestato da diversi giorni.

Visto che sarà sinceramente preoccupato per il suo sottoposto, Manuel cercherà più volte di dialogare con Burdina affinché lasci libero Baeza. Tuttavia, data la confessione dell’anziano, il sergente avrà le mani decisamente legate e non aiuterà in alcun modo Manuel.

E così la situazione peggiorerà quando, a causa dei pochi agi che avrà in cella, Romulo comincerà a stare male. Di fronte alla preoccupazione di Pia, Jana (Ana Garces) e di tutti gli altri membri della servitù, il marchesino deciderà infatti di spingersi oltre il limite…

La Promessa, spoiler: Manuel offre del denaro a Burdina

Memore di un discorso di Burdina, certo che chiunque per soldi sarebbe disposto a fare qualsiasi cosa, compreso costituirsi per un omicidio che non ha commesso, Manuel calcherà la mano con il sergente e gli offrirà tantissimo denaro per rimettere in libertà Romulo!

Pur opponendo inizialmente resistenza, alla fine Burdina acconsentirà e lascerà libero Baeza. Per questo, spiegherà ai suoi superiori che trova poco credibile l’ammissione di colpevolezza del maggiordomo nell’assassinio di Gregorio.

La notizia verrà accolta con gioia da tutti i componenti della servitù, felici appena riabbracceranno Baeza. C’è da dire che non mancheranno i sensi di colpa di Burdina, il quale farà sapere a Manuel che intende utilizzare i soldi accettati per delle cause nobili…

La Promessa, trame: cosa c’è dietro la mossa di Manuel?

Ma come avrà ottenuto Manuel i tanti soldi da dare a Burdina? Per procurarsi la somma il marchesino avrà venduto il suo aeroplano, una mossa – questa – innescata da un patto stretto con la madre Cruz Ezquerdo (Eva Martin).

In pratica, Manuel avrà promesso alla dark lady di rinunciare per sempre all’aviazione in cambio del suo consenso al matrimonio con Jana. Per questo, una volta che si sarà disfatto del mezzo, Manuel ricorderà a Cruz di aver fatto tutto il necessario affinché la sua relazione non venga più ostacolata.

Da un lato Cruz dirà dunque ad Alonso (Manuel Regueiro) di essere in qualche modo disposta a rispettare la parola data a Manuel. Dall’altro lo stesso Manuel nasconderà a Jana il patto sancito con Cruz, pur informandola della vendita dell’aeroplano. Un’omissione che, col trascorrere delle puntate, potrebbe però costare cara al nostro protagonista… Seguici su Instagram.