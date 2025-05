Tempesta d’amore: Alexandra scopre il tradimento di Christoph e Yvonne… e perde la testa! | Anticipazioni italiane

Da qualche settimana una bellissima amicizia è nata, legando due dei personaggi femminili più interessanti delle ultime stagioni di Tempesta d’amore: Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) e Yvonne Klee (Tanja Lanäus). Una terribile scoperta sta però per segnare per sempre il rapporto tra le due donne (ed i rispettivi compagni)… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph e Yvonne fanno l’amore

Presentatasi come una donna d’affari forte e a tratti cinica, Alexandra nasconde in realtà una grande fragilità unita ad un forte senso di accudimento nei confronti delle persone che ama. Una caratteristica che Yvonne conosce bene! Inizialmente finita nel mirino della Schwarzbach, la Klee ha infatti sperimentato di persona il gran cuore di quest’ultima in occasione del proprio tumore. E da allora le due donne sono diventate inseparabili…

Non c’è dunque da stupirsi se – quando Alexandra è caduta in depressione in seguito ad un incidente che l’ha lasciata parzialmente sfigurata – Yvonne è stata sempre al fianco dell’amica, infondendo a quest’ultima coraggio. Un supporto che si è rafforzato quando la Schwarzbach ha lasciato Christoph (Dieter Bach). Peccato solo che proprio quest’ultimo finirà per provocare una frattura nel rapporto tra le due donne…

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, Christoph e Yvonne cadranno infatti vittima di un momento di passione a causa dei reciproci stati emotivi. Un errore di cui entrambi si pentiranno immediatamente, ma che lascerà comunque strascichi pesantissimi…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Alexandra scopre il tradimento di Christoph e Yvonne

Incapace di mentire all’uomo che sta per sposare, la Klee confesserà infatti tutto a Erik (Sven Waasner), che ne resterà devastato. Saalfeld, invece, nasconderà l’accaduto ad Alexandra e userà tutte le proprie energie per provare a riconquistare quest’ultima. Peccato solo che – proprio quando sembrerà finalmente sulla buona strada – la situazione gli sfuggirà di mano…

Complice il ritrovamento di un orecchino di Yvonne e lo strano atteggiamento di quest’ultima nei confronti di Christoph, Alexandra inizierà infatti a sospettare che tra l’amica ed il compagno sia accaduto qualcosa. E a quel punto la Schwarzbach metterà sotto torchio la Klee finché quest’ultima non ammetterà tutto. Una confessione che porterà Alexandra a perdere totalmente il controllo…

Sarà questo l’inizio di una nuova fase della vita della Schwarzbach, che finirà per avvicinarsi ad un personaggio molto controverso per superare il trauma subito… Seguici su Instagram.