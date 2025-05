Tempesta d’amore: Ana scopre che Vincent è il suo misterioso “Lisandro”! | Anticipazioni italiane

Una clamorosa rivelazione sta per sconvolgere ancora una volta la vita di Ana Alves (Seluna-Delta Kokol)! Proprio quando penserà di aver finalmente coronato il suo sogno iniziando una relazione con Philipp Brandes (Robin Schick), nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la ragazza scoprirà infatti chi è l’uomo che le ha fatto battere il cuore durante una danza magica… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Philipp e Ana iniziano una relazione-farsa

Se Philipp è nel suo cuore da quando era ragazzina, da qualche giorno anche un altro uomo è entrato nei pensieri di Ana: il misterioso “Lisandro” con cui danzò romanticamente durante il ballo in maschera del Fürstenhof! Rimasta letteralmente stregata dal bello sconosciuto, la ragazza ha invano tentato di ritrovarlo, ignara che in realtà si tratti di niente altri che Vincent Ritter (Martin Walde)!

Ormai abbandonate le sperante di ritrovare il misterioso principe azzurro, la Alves tornerà dunque a focalizzarsi sui suoi sentimenti per Philipp. Sentimenti che sembreranno improvvisamente venire ricambiati! Tra qualche giorno, il giovane Brandes bacerà infatti improvvisamente la ragazza, per poi sostenere di avere iniziato a vedere in lei più che un’amica. Peccato solo che si tratti di un inganno…

Il bacio in questione scaturirà infatti dalla necessità di Philipp di evitare che Ana si accorga che il giovanotto ha falsificato il testamento di Wilma von Zweigen (Birgit Koch), mentre la finta dichiarazione d’amore (seguita da un’altra altrettanto finta relazione) saranno dovute al timore del ragazzo di far infuriare la prozia, ben sapendo quanto quest’ultima sia legata alla Alves…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vincent rivela a Ana di essere Lisandro

Mentre Ana si lascerà abbindolare dalle bugie del suo amato, ci sarà chi sarà costretto a soffrire in silenzio mentre la ragazza si avvia verso un’inevitabile delusione. Stiamo ovviamente parlando di Vincent, il bel veterinario del Fürstenhof da tempo innamoratosi della Alves. Dopo aver assistito al bacio tra la sua amata ed il rivale, Ritter deciderà infatti di chiudersi nel proprio dolore, rinunciando a rivelare di essere lui il misterioso “Lisandro”. La verità, però, riuscirà comunque a venire alla luce!

Quando Vincent si lascerà sfuggire un commento sulla canzone suonata durante il ballo in maschera, Ana intuirà infatti subito la verità e affronterà il veterinario. Sarà così che la Alves scoprirà finalmente che era proprio quest'ultimo l'uomo che è riuscito a farle battere il cuore. E a quel punto la ragazza inizierà a interrogarsi se sia davvero Philipp l'uomo giusto per lei…