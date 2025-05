Tempesta d’amore: Philipp bacia Ana (e commette un crimine)! | Anticipazioni italiane

Un incredibile colpo di scena sta per segnare l’inizio di una nuova fase della trama centrale di questa stagione di Tempesta d’amore! Tra pochi giorni la protagonista Ana Alves (Seluna-Delta Kokol) realizzerà infatti il suo grande sogno, quando il suo amato Philipp Brandes (Robin Schick) sembrerà infatti improvvisamente ricambiare i suoi sentimenti. Peccato solo che si tratti di un inganno… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Philipp salva Wilma

Normalmente incentrata principalmente sulla relazione amorosa tra i due protagonisti, la trama portante della ventesima stagione di Tempesta d’amore vede due principali filoni destinati ad intrecciarsi inesorabilmente: da una parte l’amore di Ana per Philipp e dall’altra la cinica guerra condotta da quest’ultimo per mettere le mani sul patrimonio della sua ricchissima prozia Wilma von Zweigen (Birgit Koch).

Sarà in questo contesto che il giovane Brandes si troverà in una situazione inaspettata: poco dopo aver scoperto che Wilma non intende lasciargli nulla in eredità, il ragazzo sarà protagonista di un grave malore della ricca baronessa, trovandosi così la vita di quest’ultima tra le mani. E ora?

Nonostante l’incertezza iniziale, Philipp tenterà il tutto per tutto pur di salvare la sua anziana parente… e non certo a causa del suo buon cuore! Se Wilma dovesse morire prima di aver modificato il suo testamento, infatti, per il ragazzo sarebbe la fine…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Philipp bacia Ana

Grazie all’intervento di Brandes, il peggio verrà evitato e la baronessa verrà ricoverata in ospedale. Benché ancora in vita, però, la donna apparrà in condizioni critiche! E a quel punto Philipp deciderà di non lasciare nulla al caso…

Temendo che Wilma possa morire da un momento all’altro, il giovanotto penserà infatti bene di falsificare il testamento della prozia, ovviamente nominandosi come erede di quest’ultima. Peccato solo che la von Zweigen si riprenderà benissimo dal suo incidente. E a quel punto Philipp sarà davvero nei guai!

Sarà così che il giovane Brandes proverà a far sparire il testamento falsificato, finendo per venire sorpreso proprio da Ana. E così – pur di impedire che quest’ultima si renda conto di quanto sta succedendo – Philipp non vedrà altra soluzione che “distrarre” la ragazza con un bacio appassionato! E da quel momento inizierà un crudele inganno destinato a cambiare molte cose… Seguici su Instagram.