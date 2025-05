Tempesta d’amore: Ana e Philipp, inizia la relazione-farsa! E Vincent… | Anticipazioni italiane

Doveva essere la realizzazione di un sogno e invece sarà solo un crudele inganno. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Ana Alves (Seluna-Delta Kokol) penserà infatti di essere finalmente riuscita a conquistare il cuore di Philipp Brandes (Robin Schick). Peccato solo che si tratti solo di una crudele farsa… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Philipp bacia Ana

Da quando – in una lontana estate in Francia – Philipp le salvò coraggiosamente la vita, Ana non ha che un sogno: conquistare il cuore del suo eroe. Peccato solo che lui abbia priorità ben diverse! Determinato a mettere le mani sul patrimonio della sua ricchissima prozia Wilma von Zweigen (Birgit Koch), quando quest’ultima avrà un grave incidente il giovane Brandes non esiterà infatti a falsificare il testamento dell’anziana baronessa autonominandosi suo erede. Purtroppo per lui, però, la situazione rischierà di sfuggirgli di mano…

Contro ogni previsione, Wilma riuscirà infatti a sopravvivere e si riprenderà velocemente, costringendo così Philipp a far sparire le prove del suo crimine prima che la donna se ne accorga. E sarà proprio mentre il ragazzo starà provando a liberarsi del testamento contraffatto che sopraggiungerà Ana…

Il risultato? Pur di impedire che la ragazza scopra il documento incriminante, Philipp la “distrarrà” con un bacio appassionato che la Alves ricambierà con entusiasmo, ignara di essere una semplice vittima collaterale di un perfido intrigo…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Philipp si finge innamorato di Ana

Sapendo quanto Wilma sia legata ad Ana, Philipp capirà subito di non poter spezzare il cuore di quest’ultima respingendola. E così – seppur con riluttanza – non vedrà altra soluzione che far credere alla ragazza di essersi innamorato di lei. Una “confessione” che ovviamente riempirà la nostra Ana di gioia… almeno per il momento!

Benché travolta dai propri sentimenti, la giovane non potrà infatti fare a meno di notare come Philipp non sembri condividere il suo entusiasmo per la loro relazione. Tuttavia – nonostante i tentativi di Vincent (Martin Walde) di metterla in guardia – lei rimarrà convinta che i sentimenti di Brandes siano sinceri…

Sarà dunque questo l’inizio di una relazione-farsa che vedrà la povera Alves diventare una semplice pedina negli intrighi di un sempre più cinico Philipp, mentre Vincent sarà costretto a soffrire in silenzio guardando la donna che ama venire ingannata dal rivale. E possiamo anticiparvi che la situazione è destinata a peggiorare ulteriormente… Seguici su Instagram.