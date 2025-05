Tempesta d’amore: Ana scopre il tradimento di Philipp con Zoe! | Anticipazioni italiane

Un duro colpo è in arrivo per Ana Alves (Seluna-Delta Kokol)! Già delusa da Philipp Brandes (Robin Schick), nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella protagonista della ventesima stagione della soap farà una terribile scoperta sull’ex fidanzato… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Zoe contro Ana

Per anni Ana non ha fatto che sognare il giorno in cui avrebbe conquistato Philipp. Giorno che è finalmente arrivato qualche settimana fa… almeno in apparenza! Come sappiamo, per nascondere il suo ennesimo crimine Brandes ha infatti finto di ricambiare i sentimenti della Alves, tanto da iniziare con quest’ultima una relazione-farsa… frequentando nel frattempo di nascosto la bellissima Zoe de Lavalle (Lily Lück).

Ignara di come stiano realmente le cose, Ana si è dunque lanciata in questa storia d’amore da lei tanto attesa, finendo però così non solo per venire puntualmente delusa da Philipp, ma anche per inimicarsi Zoe. E sarà proprio l’astio di quest’ultima per la “rivale” a far emergere la verità…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ana scopre la relazione di Zoe e Philipp

Come sappiamo, la relazione tra Ana e Philipp è finita già da qualche giorno. Una decisione che è stata presa a sorpresa proprio dalla Alves, ormai conscia del fatto che Brandes non ricambi davvero i suoi sentimenti. Ciononostante, il legame tra i due resterà forte…

Sarà in questa situazione che Zoe – già risentita per le scarse attenzioni riservatele da Philipp – assisterà ad un abbraccio tra quest’ultimo e Ana… e a quel punto la sua rabbia esploderà! Furiosa, la de Lavalle affronterà dunque la rivale, che umilierà con una scottante rivelazione: lei e Philipp hanno una relazione ormai da settimane! Ana aprirà dunque finalmente gli occhi su chi sia davvero l’uomo che ama? Seguici su Instagram.