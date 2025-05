Tempesta d’amore: Zoe dichiara guerra ad Ana! | Anticipazioni italiane

Una nuova diabolica coppia sta emergendo al Fürstenhof. Se Philipp Brandes (Robin Schick) ha già ampiamente dimostrato di che pasta è fatto, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il bel protagonista maschile della soap ha infatti trovato in Zoe de Lavalle (Lily Lück) una degna alleata. Peccato solo che i sentimenti complicheranno tutto… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Philipp finge di amare Ana

Arrivato al Fürstenhof con l’unico intento di circuire la prozia Wilma von Zweigen (Birgit Koch) per ottenerne l’eredità, Philipp si è suo malgrado trovato invischiato in una situazione molto più complessa del previsto: non solo la baronessa continua a respingerlo, ma la protetta dell’anziana – Ana Alves (Soluna-Delta Kokol) – si è perdutamente innamorata di lui…

È stato così che – dopo aver “dovuto” baciare Ana per nascondere il suo ennesimo intrigo – Philipp ha deciso di far credere alla ragazza di ricambiare i suoi sentimenti per non incorrere nell’ira di Wilma. Peccato solo che così facendo il ragazzo complicherà tutto! Eh sì, perché la Alves si troverà a vivere una relazione-farsa con l’uomo che ama, ignara che quest’ultimo abbia già una compagna…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Zoe gelosa di Ana

Come sappiamo, Philipp si è infatti da qualche giorno legato a Zoe de Lavalle, ricchissima erede di una famiglia nobile francese. Subito attratti l’uno dall’altra, i due hanno iniziato una relazione, che hanno però deciso di tenere segreta proprio per non causare a Brandes problemi con Ana (e Wilma!). Peccato solo che a lungo andare la situazione sia destinata ad esplodere…

Se inizialmente Zoe accetterà di rimanere nell’ombra mentre Philipp corteggerà Ana, col passare del tempo la francese inizierà infatti a risentirsi per la mancanza di attenzioni del suo amato… e poco importa se quest’ultimo sta frequentando la Alves solo per interesse! E così la de Lavalle penserà bene di sfogare la propria frustrazione sulla povera Ana, prendendo di mira quest’ultima con continue cattiverie. Proprio una di queste provocazioni, però, rischierà di trasformarsi in un’arma a doppio taglio… Seguici su Instagram.