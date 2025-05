Tempesta d’amore: Vincent, l’incredibile sacrificio per amore di Ana! | Anticipazioni italiane

Quando si ama davvero, non c’è nulla che non si farebbe per veder felice l’altra persona. Lo sa bene Vincent Ritter (Martin Walde), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore non esiterà a rischiare ciò che ha di più caro al mondo per Ana Alves (Soluna-Delta Kokol)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Ana e Vincent vicini a baciarsi

Fin dal loro primo incontro, Vincent non ha avuto dubbi: è Ana la donna della sua vita! Peccato solo che lei abbia a lungo visto in lui solo un caro amico… almeno fino ad ora! Complici le continue delusioni ricevute da Philipp (Robin Schick) e la scoperta che c’era il veterinario dietro la maschera di Lisandro durante il suo magico ballo in maschera, nei prossimi giorni la Alves inizierà infatti ad avvicinarsi sempre più a Ritter… tanto che si arriverà vicini ad un bacio!

Spaventata da quella vicinanza improvvisa, la ragazza interromperà il momento di intimità con Vincent chiedendo a quest’ultimo di rimanere in rapporti di amicizia. Non ci vorrà però molto prima che il destino porti i due ad avvicinarsi nuovamente…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vincent rischia tutto per Ana e Apollo

Sarà in queste circostanze che Apollo – l’adorato cavallo della Alves – avrà un peggioramento tanto che si renderà necessario un intervento chirurgico tempestivo. Intervento che normalmente avrebbe effettuato Vincent, se non fosse per il fatto che quest’ultimo è attualmente sotto processo a causa di un intrigo di Philipp…

Determinato ad aiutare comunque la sua amata, Ritter troverà un collega per sostituirlo durante l’operazione. Peccato solo che il veterinario in quest’ultimo rinuncerà all’ultimo all’incarico, mettendo Vincent di fronte ad una scelta difficile: abbandonare Ana e Apollo al loro destino, oppure operare lui stesso il cavallo nonostante il rischio di perdere per sempre la licenza veterinaria?

Ebbene, inutile dire che l'uomo sceglierà la seconda opzione! Pur sapendo di mettere in pericolo il lavoro che ama con tutto il cuore, Vincent deciderà infatti di effettuare l'intervento chirurgico su Apollo. Che conseguenze avrà questa coraggiosa decisione?