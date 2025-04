Tempesta d’amore: arriva ZOE, rivale in amore di Ana e complice di… | Anticipazioni italiane

Nuovo “pepe” è in arrivo per il triangolo centrale della ventesima stagione di Tempesta d’amore! Il già complesso intreccio amoroso tra Ana Alves (Soluna Kokol), Philipp Brandes (Robin Schick) e Vincent Ritter (Martin Walde) vedrà infatti l’inserimento di un nuovo personaggio, destinato a complicare ulteriormente la situazione… Ecco di chi si tratta!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Ana, Philipp e Vincent protagonisti

Ormai da qualche settimana nelle puntate italiane di Tempesta d’amore siamo entrati nella fase più intensa della ventesima stagione di Tempesta d’amore. Un’annata che, a differenza di quella precedente, è incentrata non su due bensì su tre protagonisti!

Come sappiamo, al centro della scena Ana Alves (Soluna Kokol), l’unica figlia di Nicole (Dionne Wudu). Innamorata da sempre di Philipp Brandes (Robin Schick), la giovane donna si sta trovando a fare i conti non solo con il lato “oscuro” del suo amato, ma anche con la sua crescente vicinanza con un uomo molto diverso da Philipp: Vincent Ritter (Martin Walde), il nuovo veterinario del Fürstenhof.

Benché fermamente convinta che sia Philipp l’uomo della sua vita, Ana si avvicinerà infatti sempre più a Vincent, specialmente quando un ballo in maschera farà scattare la scintilla…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Zoe rivale di Ana per il cuore di Philipp

Sarà in questo contesto decisamente esplosivo che al Fürstenhof farà la sua comparsa un nuovo personaggio destinato a entrare di prepotenza nel triangolo tra i tre protagonisti: Zoe de Lavalle! Giovane e bella erede di una famiglia nobile francese nonché talentuosa cavallerizza, la ragazza giungerà al Furstenhof insieme al suo cavallo Sindbad per partecipare ad un allenamento con un rinomato allenatore. Lavoro e vita privata, però, finiranno per intrecciarsi inesorabilmente…

Appena arrivata a Bichlheim, Zoe farà infatti la conoscenza di Philipp, con cui scatterà subito la scintilla tanto che i due inizieranno presto una relazione. Peccato solo che nel frattempo Philipp deciderà di avvicinarsi anche ad Ana per ragioni che nulla hanno a che fare con i sentimenti…

Inizierà così un secondo triangolo che vedrà Zoe nei panni dell’antagonista di Ana, nonché complice degli intrighi di un sempre più diabolico Philipp…

Tempesta d’amore, casting news: Lily Lück interpreta Zoe de Lavalle

Il personaggio di Zoe de Lavalle verrà interpretato da Lily Lück, attrice tedesca classe 2000. Formatasi professionalmente a Monaco di Baviera, nonostante la giovane età la venticinquenne interprete ha già collezionato numerose partecipazioni a produzioni teatrali e televisive.

Lily Lück debutterà a Tempesta d’amore nei panni di Zoe de Lavalle nel corso della puntata 4171 e, anche se non entrerà ufficialmente nel cast fisso, non sarà una semplice guest star. Il personaggio di Zoe resterà infatti in scena parecchie settimane e, precisamente, fino all’episodio numero 4206.

Chiudiamo con le parole di Lily Lück sul suo personaggio: “Dopo aver letto la descrizione del personaggio di Zoe, ero entusiasta all’idea di interpretarlo. Anche se in apparenza Zoe può sembrare una ragazzina cinica e viziata, ho infatti subito scoperto in lei un lato vulnerabile e amabile con cui ho potuto spesso relazionarmi. E poi devo ammettere che a volte è molto divertente interpretare la “cattiva” e portare un po’ di pepe nella storia. Mi sono davvero divertita sul set!”. Seguici su Instagram.