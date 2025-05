Un posto al sole anticipazioni: Antonietta capirà che la sua gelosia è fondata!

Finora si è trattato di una simpatia più o meno “accennata”, ma da adesso in poi a Un posto al sole Gennaro Gagliotti (Carlo Caracciolo) inizierà a fare sul serio con Elena Giordano (Valentina Pace), coinvolgendola in un corteggiamento sempre più serrato e dalle conseguenze imprevedibili.

C’è da dire che, a breve, persino Michele Saviani (Alberto Rossi) si accorgerà che c’è un’aria strana tra Elena e Gennaro, e – visti i sospetti che nutre verso Gagliotti – non ne sarà affatto felice. Ma le vere “scintille” potrebbero arrivare da un altro personaggio…

Finora, Antonietta (Rita Rusciano) si è dimostrata moglie fedele e sottomessa di Gennaro, anche quando è stata trattata vistosamente male come nel caso dell’ormai famosa “parmigiana rifiutata”, ma occhio perché qualcosa sta per cambiare nell’atteggiamento della giovane signora!

Infatti proprio Antonietta inizierà a intuire l’attrazione del marito verso la Giordano junior e, come vi abbiamo già anticipato, avrà un primo aspro scontro con lui. Ma non finisce qui: le anticipazioni indicano che la donna si trasformerà presto in una sorta di novella detective e capirà che i suoi sospetti sono fondati, perdendo completamente la fiducia nel marito e decidendo a quel punto di metterci la faccia!

Cosa succederà dunque? Pare proprio che all'orizzonte ci sia uno scontro al vertice tra Antonietta e Marina, con la Giordano impegnata a tenere testa alla moglie di Gennaro. Ma a prescindere da come se la caverà, anche la nostra Marina avrà cominciato a comprendere come stanno le cose e non approverà per niente…