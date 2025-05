Un posto al sole: sì, Antonietta segue Elena e Gennaro… e fa bingo! | Anticipazioni

Già in tempi non sospetti vi avevamo assicurato che la dolce Antonietta (Rita Rusciano) non se ne sarebbe stata con le mani in mano… e così sarà! Proprio come già anticipato, la donna sta per “mostrare gli attributi” – come si suol dire – e nelle prossime puntate di Un posto al sole inizierà a fare la detective pur di capire se i suoi sospetti sul marito siano fondati.

Vediamo di entrare nei dettagli. È da tanto che Gennaro Gagliotti (Carlo Caracciolo) sta cercando di invitare a cena Elena Giordano (Valentina Pace) e prestissimo ci riuscirà. Peccato che l’atteggiamento sempre più scostante del consorte abbia intanto messo in allarme Antonietta, la quale – come segnalato dal settimanale Telepiù – inizierà a cercare nello studio di Gennaro qualsiasi cosa che dia un senso ai suoi dubbi.

Upas news: Antonietta coglie in flagrante Elena e Gennaro!

E qualcosa in effetti troverà: delle mail da cui si evince che tra Elena e Gennaro il rapporto va sicuramente oltre l’aspetto professionale. A quel punto, la signora Gagliotti comincerà a seguire Gennaro e lo scorgerà in compagnia della sua “socia”, mentre lui le aveva detto che sarebbe stato con Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli).

Sarà quello il momento in cui troveranno ragion d'essere gli spoiler di cui vi avevamo parlato poco tempo fa: Antonietta resisterà all'idea di una plateale scenata e si rivolgerà invece a Marina (Nina Soldano), alla quale inizierà a rivolgere delle insinuazioni sul conto della figlia. La Giordano senior respingerà al mittente le accuse, ma in cuor suo saprà che Antonietta ha ragione…