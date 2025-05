Un posto al sole: Elena, con Gennaro la sintonia crescerà… | Anticipazioni

Nei prossimi giorni a Un posto al sole assisteremo ad un nuovo aspro scontro tra Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Gennaro Gagliotti (Carlo Caracciolo). Eh sì: la reciproca gentilezza dei primi tempi sta ormai lasciando il posto sempre più ad una vera e propria guerra, soprattutto da quando il nuovo socio ha iniziato a sospettare che Ferri e Marina (Nina Soldano) lo abbiano subdolamente ingannato.

Per Gennaro, al momento l’unica “oasi di pace” è rappresentata dalla sua nuova amicizia con Elena (Valentina Pace): eh sì, nonostante lui sia sposato è sempre più chiaro a tutti il suo debole per la Giordano junior. Del resto, è uno dei motivi – se non il principale – per cui Roberto e Marina hanno scelto la figlia di lei per il lavoro in radio: i due hanno ben compreso che Elena rappresenta l’unico modo per tentare di rabbonire un minimo Gennaro…

Attenzione però a quello che accadrà andando avanti: già da un po’ Elena sembra non essere molto convinta quando sua madre le parla male di Gennaro e, anzi, pare gradire la compagnia dell’uomo ogni volta in cui si crea l’occasione. Vorrà dire qualcosa?

Quel che è certo è che nelle prossime settimane la famiglia Ferri si porrà sempre di più il problema di Gagliotti che non vuole rinnovare il suo investimento pubblicitario a Radio Golfo 99. A essere in ansia, visto l’impegno che sta mettendo nella sua nuova occupazione, sarà soprattutto Elena, che cercherà di gestire la questione.

Ma come spesso succede, a forza di "gestire", le cose potrebbero iniziare a cambiare: a breve cominceremo a notare come la nostra Elena non sia affatto dispiaciuta all'idea che Gennaro la corteggi. Il destino è dunque segnato? Lo scopriremo presto…