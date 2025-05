Un posto al sole: Flavio Gismondi sarà Gianluca Palladini | Anticipazioni

Se avete iniziato a seguire Un posto al sole dopo il 2012, negli ultimi tempi sarete rimasti magari un po’ perplessi sentendo nominare spesso un personaggio che non conoscete, Gianluca Palladini, e che a voi dirà poco e niente. In realtà, Gianluca ha una storia antica e complessa all’interno della soap partenopea di Rai 3.

Figlio di Alberto (Maurizio Aiello) e Sonia Campo (Paola Rinaldi), il Palladini junior ha avuto tanti anni fa a che fare anche con Giulia Poggi (Marina Giulia Cavalli). All’epoca, Giulia decise di tenere per sé un bambino trovato abbandonato in un parco, che chiamò “Valentino” ma che in realtà era proprio Gianluca. Da qui si sviluppò una lunga e travagliata vicenda, che terminò con la dolorosa restituzione del piccolo ai suoi veri genitori e con la successiva idea di adottare un bimbo. Da qui si arrivò all’ingresso in scena di Niko (Luca Turco).

Il nome di Gianluca è ritornato in auge nei primissimi anni Dieci, quando il personaggio ha fatto rientro a Napoli con il volto del giovane attore e cantante Flavio Gismondi e vi è rimasto per diverso tempo (anche se un po’ “a intermittenza”).

In questa fase, il ragazzo ha interagito in modo molto conflittuale col padre e, soprattutto, viene ricordato ancora oggi per un’intensa quanto complicata storia sentimentale con Rossella (Giorgia Gianetiempo), storia che ebbe addirittura un apposito tema musicale (“Canzone sarai”) eseguito proprio da Flavio Gismondi.

L’amore con la figlia di Silvia (Luisa Amatucci), all’epoca, non ha avuto un finale lieto, ma nel 2012 Gianluca – nel lasciare Napoli per la Sardegna – promise alla ragazza che un giorno sarebbe tornato. Che quel giorno, dopo tredici anni, possa essere arrivato? Il fatto che nell’ultimo mese Gianluca sia stato nominato a destra e a manca vorrà dire qualcosa?

Certo che sì. Il personaggio tornerà tra pochissime settimane e inizialmente lo ritroveremo intento a dare manforte a Luca De Santis (Luigi Di Fiore), che – come già vi abbiamo anticipato – sta per lasciare Napoli senza dire nulla a Giulia (Marina Tagliaferri). Ciò mentre quest’ultima sarà sempre più disperata e finirà per litigare persino con suo figlio Niko (Luca Turco)!

Ma questo sarà solo l'antefatto: cosa succederà quando Gianluca sbarcherà a Napoli? Avremo tempo e modo di riparlarne…