Un posto al sole: Micaela, ritorno sgradito e scompiglio in famiglia! | Anticipazioni

A Un posto al sole, c’è chi ha fatto i conti senza l’oste: Manuela (Gina Amarante) è molto felice di aver preso il posto della gemella Micaela, perché le piace fare radio e all’orizzonte c’è uno stipendio soddisfacente! Ma le cose rischiano di non andare come la ragazza aveva immaginato…

Infatti, come già anticipato, il “lungo viaggio” di Micaela sarà molto meno lungo del previsto e, già nella primissima parte di giugno, la ragazza si rifarà viva in quel di Napoli. Ovviamente Manuela non gradirà affatto che la sorella possa danneggiare l’equilibrio da lei raggiunto e a quel punto sarà scompiglio in famiglia, con la povera Serena (Miriam Candurro) costretta come spesso avviene a farne le spese.

Ma non solo: il rientro di Micaela rischia anche di confondere di nuovo il dolce Samuel (Samuele Cavallo), che a livello sentimentale era faticosamente riuscito a voltare pagina grazie alla sua nuova fiamma Gabriela (Astrict Flor Lorenzo). Adesso, cosa succederà?

In attesa di scoprirlo, vi ricordiamo che l’arrivo a Upas di Pasquale (il personaggio interpretato da Simone Di Pasquale) porterà delle novità nella vita di Micaela. Proprio l’interprete del nuovo ruolo ha anticipato in un’intervista a Libero.it che il suo esordio è fissato per il 22 giugno (salvo modifiche dell’ultima ora, ovviamente) e che Pasquale “interagirà con tanti personaggi” rappresentando quasi “più uno psicologo che un ballerino“. Seguici su Instagram.