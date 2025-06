La forza di una donna: Bahar fa una sconvolgente scoperta su Enver! | Anticipazioni

Una scoperta sconvolgente attende Bahar Çeşmeli (Özge Özpirinççi) nel corso delle prossime puntate de La forza di una donna. Dopo essersi trasferita “con la forza” a casa della madre Hatice Sarıkadı (Bennu Yıldırımlar), la nostra protagonista scoprirà nel peggiore dei modi che è stato il patrigno Enver Sarıkadı (Şerif Erol) a farle riavere il cellulare del defunto marito Sarp (Caner Cindoruk). Un particolare che accederà tanti sospetti in Bahar…

La forza di una donna, news: Bahar si trasferisce a casa di Hatice

La storyline partirà quando Bahar scoprirà di avere l’anemia aplastica e dovrà ricorrere a delle urgenti cure mediche per tentare di sopravvivere. Visto che una sera verrà colta da un improvviso malore e rischierà di mandare a fuoco la casa del quartiere di Tarlabaşı dove risiede, Bahar capirà che non può occuparsi dei figli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) come vorrebbe.

Proprio per questo, la Çeşmeli si armerà di coraggio e andrà da Hatice, obbligandola ad ospitare lei e i suoi piccolini. Visto che potrà contare sulla benevolenza di Enver, la donna riuscirà ad ottenere ciò che vuole, ma eviterà di dire alla madre che sta molto male.

In pratica, Bahar giustificherà il suo repentino trasferimento lì con i suoi evidenti problemi economici, ma dirà a Hatice che di tanto in tanto deve recarsi in ospedale perché ha una lieve anemia da controllare.

La forza di una donna, trame: Sirin lascia Bahar in strada in piena notte

La convivenza tra Bahar e i suoi familiari sarà tutt’altro che semplice. Anche se fingerà di aver accettato la situazione, Şirin (Seray Kaya) continuerà infatti a remare contro la sorellastra. Non a caso, la ragazza convincerà una sera Hatice a non fare entrare in casa Bahar, reduce da una lunga terapia in ospedale, e asserirà che ha preferito passare del tempo con Arif Kara (Feyyaz Duman) invece di prendersi cura dei suoi figli.

Il risultato? Alla fine Bahar passerà tutta la notte sull’uscio della casa, infreddolita: una mossa, questa, che Şirin potrà portare avanti perché farà credere a Hatice che la parente è andata via dopo essere stata cacciata una prima volta a causa del tardo orario di rientro. Comunque sia, dopo tante cattiverie, il cerchio inizierà a stringersi pericolosamente contro Şirin.

La forza di una donna, spoiler: Bahar scopre che è stato Enver a farle avere il cellulare di Sarp

Eh sì: già in allarme per il fatto che Yeliz Ünsal (Ayça Erturan) ha scoperto che è lei la misteriosa e presunta amante di Sarp, Şirin dovrà rivedere il suo folle piano quando Bahar porterà a riparare il cellulare del marito e scoprirà con grossa sorpresa che è stato Enver, in forma anonima, a farglielo avere diverse settimane prima.

Sconvolta, Bahar rientrerà in casa e chiederà subito spiegazioni a Enver, che però non potrà dirle che a sottrarre il cellulare a Sarp è stata la delirante Şirin. Il patrigno dovrà dunque rifilare una bugia a Bahar, soprattutto quando Şirin ammetterà (mentendo) di avere ritrovato il cellulare di Sarp, quattro anni prima, e di non averglielo dato poiché allora non aveva nessun tipo di rapporto con lei.

Una versione della storia alla quale Bahar sceglierà di credere, almeno per il momento, poiché conscia del fatto che Sarp si era recato da Hatice nel tentativo di farla riappacificare con la sua famiglia. Ma fino a quando potrà durare il castello di menzogne costruito da Şirin?