La Promessa anticipazioni: Jana mette in difficoltà Cruz, ecco come

Appena rimetterà piede a La Promessa, dopo aver fatto perdere le sue tracce per diverse settimane, Jana Exposito (Ana Garces) darà del filo da torcere alla “suocera” Cruz Ezquerdo (Eva Martin). Non a caso, riuscirà a metterla in serie difficoltà di fronte al marito Alonso (Manuel Regueiro). Vediamo insieme in che modo…

La Promessa, news: Jana lascia (momentaneamente) la tenuta

Jana andrà via improvvisamente dalla tenuta quando ormai mancheranno pochissimi giorni alla sua festa di fidanzamento con l’amato Manuel de Lujan (Arturo Garcia Sancho). Stremata dai modi con i quali Cruz starà cercando di metterla in difficoltà, compresa l’assunzione dell’intransigente istitutrice Gloria Ros (Gemma Briò), la Exposito farà i bagagli e lascerà La Promessa.

Dopo che Manuel l’avrà cercata in lungo e in largo senza rintracciarla, Jana ritornerà però a casa e svelerà al fidanzato di essersi nascosta per un po’ a casa di Teodoro, il medico che l’ha cresciuta. La ragazza riuscirà quindi a farsi perdonare da Manuel per essere fuggita senza avvisarlo, ma al tempo stesso vorrà mettere le cose in chiaro con Cruz prima di dare nuovamente il via al suo matrimonio con il rampollo dei Lujan. La Exposito vorrà infatti rivedere alcune condizioni che le ha imposto la suocera.

La Promessa, trame: le nuove condizioni di Jana

Nel bel mezzo di un teso faccia a faccia, Jana si impegnerà a diventare l’erede al marchesato di Lujan, con tutti i comportamenti che ne conseguono, soltanto se potrà mantenere un rapporto d’amicizia con i membri della servitù, che considera amici e soprattutto la sua seconda famiglia. Questa è la condizione che per Jana sarà imprescindibile e che farà arrabbiare tantissimo la Ezquerdo, che le aveva appunto imposto di tagliare ogni rapporto con i domestici.

Visto che Jana sarà irremovibile su tale punto, a Cruz non resterà altro da fare se non accettare le volontà della “nuora”, ma il peggio dovrà ancora venire. Grazie ad un ospite di Teodoro, Jana avrà infatti compreso che Cruz non ha mai spedito gli inviti per la sua festa di fidanzamento con Manuel e chiederà a Maria Fernandez (Sara Molina) di introdursi in camera di Petra Arcos (Marga Martinez) e fugare i suoi sospetti in tal senso.

La Promessa, spoiler: Jana mette in difficoltà Cruz; ecco come

Un dubbio che si rivelerà fondato, visto che Maria ritroverà gli inviti ben nascosti in un mobile di Petra, segno del fatto che – appunto – non sono mai stati spediti. A quel punto, la Exposito accuserà Cruz del misfatto di fronte ad Alonso (Manuel Regueiro) e, con gli inviti in mano, metterà la suocera in seria difficoltà.

Grazie alla scaltra Petra, che mentirà dicendo di aver spedito altri inviti a causa di un errore presente nei precedenti, Cruz sembrerà riuscire a cavarsela agli occhi di Alonso, ma ovviamente né Jana e né Manuel crederanno alla messinscena. Il tutto mentre Cruz dovrà fare i conti con una visita inaspettata dal suo passato che rischierà di compromettere ancora di più la sua serenità…