La Promessa anticipazioni: Leocadia fa una confessione a Catalina, ecco quale

Con buona pace di Cruz Ezquerdo (Eva Martin), Leocadia de Figueroa (Isabel Serrano) riuscirà fin da subito a farsi spazio nella quotidianità de La Promessa. Non a caso, nel corso delle prossime puntate italiane della telenovela, la new entry conquisterà sia la fiducia di Jana Exposito (Ana Garces), sia di Catalina de Lujan (Carmen Asecas), alla quale farà una confessione particolare…

La Promessa, news: l’arrivo di Leocadia sconvolge Cruz

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi nei nostri post precedenti, Leocadia arriverà all’improvviso alla tenuta e si presenterà come un’amica di infanzia di Cruz. Quest’ultima sarà però tutt’altro che felice di rivederla, perché credeva che fosse ormai morta da diverso tempo. Fatto sta che, con dei modi apparentemente galanti, la Figueroa riuscirà a farsi ospitare a La Promessa e sembrerà avere pure un conto in sospeso con il mite Romulo Baeza (Joaquin Climent).

In tal senso, c’è da dire che Cruz cercherà di appigliarsi a qualsiasi cosa per mandare Leocadia il più lontano possibile dalla sua residenza, ma la donna non vorrà affatto andarsene e in più di un’occasione dirà alla Ezquerdo che devono parlare di tante cose. Parole che parranno delle vere e proprie minacce…

La Promessa, trame: Leocadia scava nel passato di Jana

Scaltra e intelligente, Leocadia si avvicinerà dapprima a Jana e tenterà di capire perché lei e Manuel (Arturo Garcia Sancho) hanno comunicato ai familiari che intendono sposarsi entro tre giorni, andando contro ogni regola imposta dal marchesato. Attraverso una serie di domande a trabocchetto, la Figueroa capirà subito che la Exposito non proviene da una famiglia nobile, come Cruz ha raccontato in giro, e riuscirà a far confessare alla giovane che in realtà era una domestica.

Tuttavia, Leocadia non giudicherà nemmeno per un secondo l’amore tra Manuel e Jana; sempre col sorriso sulle labbra, la Figueroa svelerà alla sua interlocutrice che nemmeno lei ha un titolo nobiliare e la inviterà a seguire sempre e comunque il suo cuore perché quello non sbaglia mai. Un discorso che chiuderà dicendo che ha trovato in lei una nuova sostenitrice…

La Promessa, spoiler: la confessione di Leocadia a Catalina

Inoltre, come vi abbiamo in parte già annunciato, Leocadia troverà il modo di chiacchierare anche con Catalina e sosterrà che non deve vergognarsi del bambino che sta aspettando, visto che non è di certo la prima donna ad essere rimasta incinta prima di sposarsi. Un’esternazione che darà modo alla Lujan di capire che anche la Figueroa ha avuto una figlia fuori dal matrimonio.

A domanda diretta, Leocadia dirà dunque a Catalina di essere madre: si tratta di un primo riferimento a Angela (Marta Costa), la figlia della new entry, nonché uno dei prossimi nuovi ingressi della telenovela (che diventerà sempre più importante con il proseguire della narrazione). Vi consigliamo però di fare attenzione anche a Leocadia, dato che il suo atteggiamento buono è soltanto una facciata: di lei non ci si potrà fidare! D’altronde non vi abbiamo mai fatto mistero del fatto che diventerà la nuova dark lady principale della soap… Seguici su Instagram.