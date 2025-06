La Promessa: Manuel e Jana decidono di sposarsi entro tre giorni! | Anticipazioni

Una fastidiosa sorpresa è in arrivo per Cruz Ezquerdo (Eva Martin) nelle prossime puntate italiane de La Promessa. Già turbata dall’arrivo improvviso alla tenuta di Leocadia de Figueroa (Isabel Serrano), una sua vecchia amica di infanzia che credeva morta ormai da tempo, la dark lady dovrà fare i conti con l’ennesimo colpo di testa del figlio Manuel de Lujan (Arturo Garcia Sacho) e della fidanzata Jana Exposito (Ana Garces). I due decideranno infatti di sposarsi entro tre giorni…

La Promessa, news: Jana affronta Cruz

Dopo aver fatto perdere le sue tracce per alcuni giorni, al fine di rifugiarsi in casa di Teodoro (il medico che l’ha cresciuta) e chiarirsi le idee, Jana ritornerà a La Promessa decisa più che mai a coronare il suo sogno d’amore con Manuel. Non a caso, la Exposito si farà coraggio ed affronterà Cruz per comunicarle che non intende rinunciare ai suoi amici domestici anche se sta per diventare la futura marchesa de Lujan.

Come se non bastasse, Jana metterà in seria difficoltà Cruz quando, con l’aiuto di Maria Fernandez (Sara Molina), sarà in grado di dimostrare che la suocera non ha spedito gli inviti per la sua festa di fidanzamento con Manuel, poi saltata quando lei ha deciso di “fuggire” per un po’ di tempo.

La Promessa, trame: Cruz messa alle strette da Alonso

Messa alle strette da Alonso (Manuel Regueiro), che le chiederà appunto per quale ragione gli inviti non siano stati spediti, Cruz conterà sull’alleanza stretta con Petra Arcos (Marga Martinez). Quest’ultima mentirà infatti al marchese e, senza essersi consultata prima con la Ezquerdo, gli farà presente che sono stati recapitati altri inviti poiché i precedenti contenevano un errore.

In quel caso, seppur scettico, Alonso cercherà di credere alla buonafede della consorte, a differenza di Manuel e Jana, certi più che mai che Cruz abbia cercato di sabotare la loro unione. Non a caso, al fine di impedire alla matriarca di procedere con altre rappresaglie, i protagonisti della telenovela prenderanno la decisione di sposarsi in fretta e furia…

La Promessa, spoiler: Manuel e Jana decidono di sposarsi entro tre giorni!

Appena Padre Samuel (Daniel Schroeder) farà loro presente che è in grado di procedere con tutti i preparativi in tempi brevissimi, Manuel e Jana approfitteranno della colazione per comunicare alla maggior parte dei loro parenti che intendono contrarre matrimonio entro tre giorni, senza nessuna possibilità d’appello.

Neanche a dirlo, Cruz resterà stizzita e cercherà di fare cambiare loro idea, ma Manuel e Jana si mostreranno uniti e irremovibili e sottolineeranno che non hanno bisogno di una cerimonia sfarzosa per diventare finalmente marito e moglie. Un problema non di poco conto per Cruz, la quale non si rassegnerà all’idea di permettere il matrimonio e ancora una volta conterà sull’aiuto di Petra per sabotarlo. Ma ce la farà anche in questa occasione? Seguici su Instagram.