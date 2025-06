Tempesta d’amore: Alexandra e Tom diventano una coppia ufficiale! E Christoph… | Anticipazioni italiane

Ragione o sentimento? Tanto razionale quanto passionale, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) si troverà di fronte ad una scelta non facile. Alla fine, però, la donna deciderà di ascoltare il proprio istinto… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: scandalo per la relazione di Alexandra e Tom

Quando si è avvicinata a Tom Dammann (Milan Marcus) poco dopo la sua separazione da Christoph (Dieter Bach), Alexandra sapeva che si stava mettendo in una situazione pericolosa. L’attrazione per il suo giovane amante e il desiderio di rivalsa dopo il tradimento subito, però, hanno avuto la meglio…

Nonostante le riserve iniziali, la Schwarzbach si lascerà dunque andare ad una vera e propria relazione clandestina con il nuovo chauffeur del Fürstenhof. E, come prevedibile, non ci vorrà molto prima che scoppi lo scandalo…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Alexandra ufficializza la sua relazione con Tom

Oltre alla (notevole) differenza di età, la liaison tra l’imprenditrice ed un dipendente dell’azienda di cui è proprietaria sarà a dir poco disdicevole. Una situazione resa ancora più delicata dalla fase di enorme difficoltà che il Fürstenhof sta affrontando.

Non c’è dunque da stupirsi se Tom inizierà a temere che la sua amata lo sacrifichi per proteggere il proprio buon nome e quello dell’hotel. L’uomo (e non solo lui) resterà però sorpreso…

Contro ogni previsione, Alexandra deciderà infatti non solo di non mettere a tacere le voci su di lei, bensì di ufficializzare la sua relazione con Tom, presentando quest'ultimo come proprio compagno! E, inutile dirlo, le conseguenze non si faranno attendere…