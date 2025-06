Tempesta d’amore: Alexandra e Tom, esplode la passione! | Anticipazioni italiane

Se pensavate che quello tra Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) e Tom Dammann (Milan Marcus) fosse un semplice flirt innocente, dovrete presto ricredervi! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella avvocatessa deciderà infatti di mettere a tacere la ragione e lasciarsi trascinare dall’attrazione verso il suo giovane spasimante… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: triangolo tra Alexandra, Christoph e Tom

Entrambi brillanti, ambiziosi e anche controversi, Alexandra e Christoph (Dieter Bach) sembravano aver trovato l’una nell’altro il compagno per la vita. Una serie di duri colpi – culminati con il tradimento dell’uomo con Yvonne Klee (Tanja Lanäus) – hanno però creato una profonda frattura in questa bellissima coppia, portando la Schwarzbach a mettere la parola “fine”.

È stato proprio allora che al Fürstenhof è comparso Tom Dammann (Milan Marcus), un giovane uomo estremamente affascinante che si è innamorato a prima vista della Schwarzbach. Determinato a conquistare il cuore della sua bella, il nuovo arrivato inizierà a fare a quest’ultima una corte incessante, che non lascerà la donna insensibile…

Estremamente lusingata dalle attenzioni del suo giovane e affascinante spasimante, Alexandra finirà infatti per avvicinarsi sempre più a lui, arrivando a lasciarsi andare ad un bacio appassionato! Un’intimità che farà esplodere la gelosia di Christoph…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph minaccia Tom

Folle di gelosia, l’albergatore tenterà in tutti i modi di evitare un ulteriore avvicinamento tra la Schwarzbach e Dammann, finendo però solo per peggiorare le cose! Quando Alexandra scoprirà che il suo ex ha minacciato Tom, affronterà infatti duramente Saalfeld, ribadendo che tra loro è finita per sempre!

Il risultato? Mentre Christoph – profondamente ferito – mediterà di lasciarsi tutto alle spalle vendendo il Fürstenhof, Tom ripartirà alla conquista della sua amata… ottenendo un successo inaspettato! Quando Alexandra si renderà conto di essere amata e desiderata da Dammann nonostante la sua vistosa cicatrice sul collo, deciderà infatti di lasciarsi andare agli inaspettati sentimenti per il suo giovane spasimante…

Sarà così che Tom e Alexandra trascorreranno la loro prima notte di passione. Un’esperienza che li unirà più che mai, ma che non resterà senza conseguenze… Seguici su Instagram.