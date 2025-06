Tempesta d’amore: Ana e Vincent scoprono le ultime (incredibili) volontà di Wilma! | Anticipazioni italiane

Personaggio davvero unico ed indimenticabile, Wilma von Zweigen (Birgit Koch) non smetterà di stupirci neanche dopo la sua morte! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore verranno infatti rivelati gli ultimi desideri postumi della baronessa… e ci sarà da restare a bocca aperta! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Ana scopre le ultime volontà di Wilma

Estroversa, determinata e decisamente anticonformista, Wilma von Zweigen (Birgit Koch) è riuscita nell’arco di poche settimane a stravolgere gli equilibri, soprattutto all’interno del trio protagonista. Incurante del giudizio altrui o delle consuetudini, la bizzarra baronessa ha infatti preso decisioni tanto inaspettate quanto importanti, tanto da decidere di nominare Ana Alves (Soluna-Delta Kokol) sua erede! E le sorprese non sono finite qui…

Ancora ignara dei contenuti del testamento della sua benefattrice, a pochi giorni dalla morte di quest’ultima Ana scoprirà insieme a Vincent (Martin Walde) che la nobildonna aveva un’idea molto chiara su come dovesse essere il suo funerale. E, inutile dirlo, ancora una volta Wilma spiazzerà tutti…

Spoiler Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: il funerale di Wilma

Invece della classica cerimonia sobria e triste, la von Zweigen chiederà infatti una vera e propria festa, con musica allegra, danze e abiti colorati! Una richiesta assolutamente in linea con il carattere solare e lo spirito anticonformista della donna… che verrà ovviamente accontentata!

Superata la sorpresa iniziale, Ana si prodigherà infatti affinché il desiderio della sua amata baronessa venga esaudito, organizzando un ultimo addio davvero indimenticabile. E sarà proprio poco dopo questo toccante ultimo saluto che la ragazza leggerà una lettera lasciatale da Wilma, in cui quest’ultima le dice di essere certa che sia Vincent l’uomo giusto per lei.

Ma sarà davvero il veterinario il compagno che Ana sceglierà per il resto della vita? Per ora vi anticipiamo che questa appassionante stagione è solo agli inizi…