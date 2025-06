Tempesta d’amore: Christoph mette Alexandra contro Tom! Ecco cosa accadrà… | Anticipazioni italiane

Dopo settimane di luna di miele, prime nubi all’orizzonte per l’inusuale coppia formata da Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) e Tom Dammann (Milan Marcus). E, inutile dirlo, ci sarà lo zampino di Christoph Saalfeld (Dietrich Bach)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: triangolo tra Alexandra, Christoph e Tom

Dopo la dolorosa fine della sua relazione con Christoph, Alexandra sembra aver trovato un vero e proprio principe azzurro in Tom Dammann: giovane, atletico, romantico e perdutamente innamorato, lo chauffeur sembra incarnare il sogno di ogni donna. Ma sarà davvero così?

Se Alexandra ne sembra assolutamente convinta, tanto da decidere di ufficializzare la sua relazione con Tom, Christoph è di tutt’altro parere. E ben presto i fatti sembreranno dargli ragione…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Alexandra contro Tom

Già furioso per essere stato rimpiazzato con un “semplice chauffeur”, Saalfeld non ha mai nascosto la propria insofferenza per quest’ultimo, che – dal suo lato – non ha perso occasione per lanciare frecciatine al “rivale”. Nei prossimi giorni, però, Tom finirà per andare un po’ troppo oltre…

Rassicurato dal suo status di “compagno della comproprietaria del Fürstenhof”, Dammann inizierà infatti ad approfittare della sua posizione per delegare il proprio lavoro ad altri colleghi e persino dare consigli non richiesti in ambito di strategia aziendale!

Il risultato? Furioso, Christoph racconterà tutto ad Alexandra, che inizialmente non crederà alle accuse del suo ex. Le basterà però parlare con Tom per rendersi conto che Saalfeld non aveva mentito.

A questo punto tra la Schwarzbach ed il suo giovane compagno scoppierà la prima discussione dall'inizio della loro storia… e possiamo anticiparvi che non sarà l'ultima! Nelle prossime settimane questo triangolo è infatti destinato a regalarci parecchi colpi di scena…