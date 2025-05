Tempesta d’amore: Alexandra e Tom, ecco il primo bacio! E Christoph… | Anticipazioni italiane

Una nuova controversa storia d’amore sta per sconvolgere il Fürstenhof! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) troverà conforto per la fine del suo amore con Christoph Saalfeld (Dieter Bach) rifugiandosi tra le braccia di un altro uomo, dando inizio ad una relazione destinata a dare scandalo (e non solo). Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Alexandra scopre il tradimento di Christoph e Yvonne

Non c’è incubo peggiore per una donna innamorata che scoprire che il proprio compagno ti ha tradita con la tua migliore amica! Lo sa bene Alexandra, che nei prossimi giorni vedrà il mondo crollarle addosso dopo la terribile confessione di Yvonne (Tanja Lanäus) e Christoph. E poco importa se al momento della scappatella in questione Saalfeld e la Schwarzbach fossero separati…

Furiosa, ma anche ferita e umiliata, Alexandra chiuderà ogni rapporto sia con Yvonne che con Christoph, per poi chiudersi nel suo dolore. E non ci vorrà molto prima che qualcuno le offra una spalla su cui piangere…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Alexandra bacia Tom

In questa difficile situazione la Schwarzbach finirà infatti per avvicinarsi sempre più a Tom Damann (Milan Marcus), un giovane uomo estremamente affascinante da poco arrivato al Fürstenhof. Chiaramente invaghito della donna, il ragazzo si farà anche assumere in hotel come chauffeur pur di stare vicino alla sua amata. Un interessa che lusingherà inevitabilmente quest’ultima…

Ferita ed insicura a causa del tradimento subito, Alexandra finirà infatti per apprezzare sempre più le continue attenzioni di Tom, finendo per avvicinarsi a quest’ultimo sempre più pericolosamente… tanto che presto tra i due scatterà un bacio appassionato!

Ma la Schwarzbach sarà davvero pronta per un nuovo amore? Per ora vi anticipiamo che questo sarà l’inizio di una relazione destinata a stravolgere per sempre la vita di Alexandra e Christoph. E non necessariamente nel modo che ci si potrebbe aspettare… Seguici su Instagram.