Tempesta d’amore: Christoph scopre la relazione di Alexandra e Tom… e perde la testa! | Anticipazioni italiane

Un nuovo, durissimo colpo è in arrivo per Christoph Saalfeld (Dieter Bach)! Già a pezzi per la separazione da Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer), nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore l’albergatore vedrà infatti i suoi peggiori timori diventare realtà… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: tra Alexandra e Tom esplode la passione

Da quando l’ha ritrovata – quasi trent’anni dopo la loro separazione – Christoph non ha avuto dubbi: è Alexandra la donna della sua vita! Peccato solo che una serie di duri colpi sembrino aver complicato non poco la strada verso un futuro felice con la sua amata…

Delusa dal tradimento del compagno con Yvonne Klee (Tanja Lanäus), la Schwarzbach si è infatti consolata tra le braccia di Tom Dammann (Milan Marcus), un giovane uomo estremamente affascinante che si è innamorato a prima vista di lei. Quello che sembrava un semplice flirt, però, si è presto trasformato in qualcosa di molto più serio, tanto che la donna finirà per passare una notte di passione col suo giovane spasimante! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph sorprende Alexandra e Tom

Ebbene, ben presto sarà chiaro che la notte tra Alexandra e Tom non è destinata a rimanere un episodio isolato… anzi! Letteralmente rinata grazie alle attenzioni del suo giovane amante, la Schwarzbach non potrà resistere alla tentazione di incontrarsi di nuovo con Dammann. Purtroppo, però, questi incontri segreti non resteranno tali a lungo…

Dopo Yvonne – che sorprenderà i due amanti in flagrante promettendo però di mantenere il riserbo su quanto scoperto – sarà infatti Christoph stesso ad imbattersi nella coppietta in una situazione che lascerà poco spazio alle interpretazioni. E a quel punto la gelosia di Saalfeld esploderà!

Determinato a liberarsi del rivale una volta per tutte, l'albergatore non esiterà dunque a chiedere il licenziamento in tronco di Tom. Peccato solo che così facendo otterrà il risultato opposto a quello sperato: allontanare Alexandra da sé e farla invece avvicinare sempre più al giovane Dammann…